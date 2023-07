新世界發展培養企業家工匠思維 支援社會長遠人才發展

▲ 新世界發展執行董事及人力資源高級總監趙慧嫻代表領獎。

香港經濟日報企業大獎頒獎禮2023:傑出人才培訓及發展



為實現令每位同事都能積極踐行工匠精神,今屆獲頒「香港經濟日報企業大獎 - 傑出人才培訓及發展」的新世界發展有限公司,近年在人才培訓及發展方面不斷創新,包括強調雙向溝通的多元化培訓項目,以及創造讓員工實踐所學的平台及機會。

新世界發展執行董事及人力資源高級總監趙慧嫻表示,集團的人才策略首要着重同事的全面發展,因而延伸出兩大方向,第一是培養同事的成長思維。集團重視同事要不斷成長,但不是單方面「上堂」,而是養成自我成長的思維,持續學習與提升;第二是將想法付諸實施,集團致力提供一個理想的環境,讓同事將希望做到、所想的做到,並且做出成績。

▲ 趙慧嫻及劉愛芝均表示,獲頒「傑出人才培訓及發展」大獎代表集團將人才發展焦點放在支持同事全面發展的策略,獲得業界認同。

Speak Up and Voice Out 反映客戶的聲音



「要令同事有成長的思維,與建立公司文化有關。集團不同階層的同事眾多,對於年輕和前綫同事,我們期望他們『Speak Up and Voice Out』,多說出自己的想法及反映客戶的聲音VOC(Voice of Customers);至於主管則要有能力去領導和影響其他人,將自己的部門管理和業務經驗影響同事,並授權第二、三梯隊共同實踐目標,使整個團隊得到成長。」趙慧嫻強調,企業家思維更是不可或缺,期望同事無論從事甚麼工作崗位,都擁有創業心態,將工作當成自己的事業,盡力追求更大的成果。

新世界發展人力資源部培訓及發展主管劉愛芝表示,人力資源部會透過多元化培訓、工作坊、交流活動等,將這些理念帶給同事,從而實踐集團抱負「we create, we are artisans, we are CSV」,不論在哪一個崗位,都要從客戶角度出發,發揮工匠精神,為他們度身訂造貼心又貼身的產品或服務。



推動CSV文化 積極投入抗疫項目



新世界發展向來是CSV(創造共享價值)的推動者。劉愛芝指每位同事也是CSV的推手:「我們每次有新的CSV項目,都會邀請負責同事講解項目內容、為甚麼我們要做,以及如何創造價值。另外,我們會邀請各階層同事參與,甚至號召社會一同實踐,如兩年前在北角『皇都戲院』保育項目中,我們在修復前舉行專題展覽,邀請同事與其家人朋友一同參觀,從而讓他們對這座一級歷史建築,以及集團在保育方面的工作加深了解。同事成為集團的文化載體,影響的不只是自己,更擴展至身邊的朋友,甚至整個社會。」

去年第五波疫情時,集團開展了全港首個大型捐贈配對平台「Share For Good愛互送」,也邀請同事參與捐贈抗疫物資,而在講解階段時,很多同事都一呼百應,積極投入其中。

▲ 透過「Share For Good愛互送」, 『皇都戲院』保育項目,同事作為集團的文化載體,影響的不只是自己,更擴展至整個社會。

雙向溝通收集意見 培育部門接班梯隊



「如果同事沒有興趣,安排1,000個活動也沒作用,如果同事投入其中,可能20個活動已足夠,我們需要在質與量之間維持良好平衡。」趙慧嫻認為要優化培訓成效,進行後續的雙向溝通,聆聽員工意見十分重要。集團每月均會舉辦開放討論環節,邀請集團內部的領袖及主管,加上來自不同部門的同事,直接由領袖與同事進行交流,真正地聆聽彼此的聲音。

談到未來培訓部署,劉愛芝透露將舉辦更多設計思維(Design Thinking)工作坊,因為當同事有這個思維,會知道怎樣獲取更多客戶的聲音,從而設計貼心又貼身的產品或服務。另外,在培育接班梯隊方面,集團會繼續優化「高潛人才(HiPo)培訓計劃」,從各部門發掘具潛質的中層同事,透過多元化計劃和活動加以培訓,協助他們做好日常管理工作,為向上流作好準備。

▲ 集團透過「高潛人才(HiPo)培訓計劃」從各部門發掘具潛質的中層同事,加以培訓協助他們為向上流作好準備。

培訓不限企業內部 啟迪學生職涯規劃



作為企業公民,新世界發展不只積極支援員工的個人發展,亦十分重視培育本地年青新一代,支持他們的職涯發展。趙慧嫻舉例道:「我們有很多這類型的計劃,如最近參與了政府的『企業內地與海外暑期實習計劃』,提供約20個職位讓年青人在內地實習,開闊視野,另外我們也關注有需要的基層學生,積極參與有關社區計劃,如為居住在偏遠地區、較少有機會到大企業實習的中學生,提供實習機會,啟發他們及早裝備自己。

此外,新世界發展積極參與去年10月啟動的「共創明『Teen』計劃」,眾多同事踴躍報名成為基層學生的「友師」,以助下一代啟迪志向和建立正向人生觀。「除了新世界要培育未來的人才,如果我們可幫助社會,不論是基層學生或其他人士,令他們將來對社會有所貢獻,這也實踐了我們的社會承諾。」趙慧嫻說。



