新世界發展培養企業家工匠思維 支援社會長遠人才發展

▲ 新世界發展執行董事及人力資源高級總監趙慧嫻代表領獎。

香港經濟日報企業大獎頒獎禮2023：傑出人才培訓及發展



為實現令每位同事都能積極踐行工匠精神，今屆獲頒「香港經濟日報企業大獎 - 傑出人才培訓及發展」的新世界發展有限公司，近年在人才培訓及發展方面不斷創新，包括強調雙向溝通的多元化培訓項目，以及創造讓員工實踐所學的平台及機會。

新世界發展執行董事及人力資源高級總監趙慧嫻表示，集團的人才策略首要着重同事的全面發展，因而延伸出兩大方向，第一是培養同事的成長思維。集團重視同事要不斷成長，但不是單方面「上堂」，而是養成自我成長的思維，持續學習與提升；第二是將想法付諸實施，集團致力提供一個理想的環境，讓同事將希望做到、所想的做到，並且做出成績。

▲ 趙慧嫻及劉愛芝均表示，獲頒「傑出人才培訓及發展」大獎代表集團將人才發展焦點放在支持同事全面發展的策略，獲得業界認同。

Speak Up and Voice Out 反映客戶的聲音



「要令同事有成長的思維，與建立公司文化有關。集團不同階層的同事眾多，對於年輕和前綫同事，我們期望他們『Speak Up and Voice Out』，多說出自己的想法及反映客戶的聲音VOC（Voice of Customers）；至於主管則要有能力去領導和影響其他人，將自己的部門管理和業務經驗影響同事，並授權第二、三梯隊共同實踐目標，使整個團隊得到成長。」趙慧嫻強調，企業家思維更是不可或缺，期望同事無論從事甚麼工作崗位，都擁有創業心態，將工作當成自己的事業，盡力追求更大的成果。

新世界發展人力資源部培訓及發展主管劉愛芝表示，人力資源部會透過多元化培訓、工作坊、交流活動等，將這些理念帶給同事，從而實踐集團抱負「we create, we are artisans, we are CSV」，不論在哪一個崗位，都要從客戶角度出發，發揮工匠精神，為他們度身訂造貼心又貼身的產品或服務。



推動CSV文化 積極投入抗疫項目



新世界發展向來是CSV（創造共享價值）的推動者。劉愛芝指每位同事也是CSV的推手：「我們每次有新的CSV項目，都會邀請負責同事講解項目內容、為甚麼我們要做，以及如何創造價值。另外，我們會邀請各階層同事參與，甚至號召社會一同實踐，如兩年前在北角『皇都戲院』保育項目中，我們在修復前舉行專題展覽，邀請同事與其家人朋友一同參觀，從而讓他們對這座一級歷史建築，以及集團在保育方面的工作加深了解。同事成為集團的文化載體，影響的不只是自己，更擴展至身邊的朋友，甚至整個社會。」

去年第五波疫情時，集團開展了全港首個大型捐贈配對平台「Share For Good愛互送」，也邀請同事參與捐贈抗疫物資，而在講解階段時，很多同事都一呼百應，積極投入其中。

▲ 透過「Share For Good愛互送」, 『皇都戲院』保育項目，同事作為集團的文化載體，影響的不只是自己，更擴展至整個社會。

雙向溝通收集意見 培育部門接班梯隊



「如果同事沒有興趣，安排1,000個活動也沒作用，如果同事投入其中，可能20個活動已足夠，我們需要在質與量之間維持良好平衡。」趙慧嫻認為要優化培訓成效，進行後續的雙向溝通，聆聽員工意見十分重要。集團每月均會舉辦開放討論環節，邀請集團內部的領袖及主管，加上來自不同部門的同事，直接由領袖與同事進行交流，真正地聆聽彼此的聲音。

談到未來培訓部署，劉愛芝透露將舉辦更多設計思維（Design Thinking）工作坊，因為當同事有這個思維，會知道怎樣獲取更多客戶的聲音，從而設計貼心又貼身的產品或服務。另外，在培育接班梯隊方面，集團會繼續優化「高潛人才（HiPo）培訓計劃」，從各部門發掘具潛質的中層同事，透過多元化計劃和活動加以培訓，協助他們做好日常管理工作，為向上流作好準備。

▲ 集團透過「高潛人才（HiPo）培訓計劃」從各部門發掘具潛質的中層同事，加以培訓協助他們為向上流作好準備。

培訓不限企業內部 啟迪學生職涯規劃



作為企業公民，新世界發展不只積極支援員工的個人發展，亦十分重視培育本地年青新一代，支持他們的職涯發展。趙慧嫻舉例道：「我們有很多這類型的計劃，如最近參與了政府的『企業內地與海外暑期實習計劃』，提供約20個職位讓年青人在內地實習，開闊視野，另外我們也關注有需要的基層學生，積極參與有關社區計劃，如為居住在偏遠地區、較少有機會到大企業實習的中學生，提供實習機會，啟發他們及早裝備自己。

此外，新世界發展積極參與去年10月啟動的「共創明『Teen』計劃」，眾多同事踴躍報名成為基層學生的「友師」，以助下一代啟迪志向和建立正向人生觀。「除了新世界要培育未來的人才，如果我們可幫助社會，不論是基層學生或其他人士，令他們將來對社會有所貢獻，這也實踐了我們的社會承諾。」趙慧嫻說。



香港經濟日報企業大獎頒獎禮2023網站：bit.ly/HKET_Excellence_Awards



(特約)