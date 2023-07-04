七月份開始，大家是否已起行開車北上遊呢？據報道說，現在微信和支付寶都能綁定香港的信用卡扣數，不用開內地銀行戶口，這也是大大方便了現在於內地可說「無佢唔得」的手機支付。兼且有久未北上的朋友發現，人民幣兌港幣的匯率，竟然曾低至一百港元兌九十元人民幣，現在徘徊九十，比起之前得八十六左右，確是化算得多。

便宜歸便宜，但經準備起行的港友問起，有一個不方便的地方還是不知如何解決，那就是不用內地手機號及極之通用的微信等溝通軟件的話，如何和香港保持有效聯繫及發布各種旅遊靚相？

大家都知，論社交媒體和即時信息平台，香港人還是較多用Facebook、WhatsApp和Instagram，之前有些香港手機號的漫遊仍可上這些平台的，但也不是全部能用。加上就算轉而登記微信，但如果在香港的朋友不用的話，只有你用也沒法溝通。當然，大家亦知可預先準備翻牆軟件，可對不熟悉的朋友而言，則又要搞一大輪不方便，兼且其實是有灰色地帶風險。

只能說，若要方便，也真得入鄉隨俗。以香港慣用的App而言，谷歌當然用不了，最麻煩是自駕需配合地圖導航功能。事實上，因為種種原因，就算俾你用到，但谷歌地圖在中國內地的用途及準確度，遠比不上在國外，那就只能乖乖用回內地慣用的百度地圖或高德地圖（駕車主要用高德）。每一個國際的大型科技平台，都有個中國的代替版本。這些App，用來查外國的資料當然不太行，不過只在內地用的話，卻是更為合適。不用Amazon用淘寶，不用谷歌用百度，不用Uber用DiDi，不用Foodpanda用餓了嗎或美團，不用Openrice用大眾點評。這也算是生活方式App的內循環。