大阪期間限定美術館 沉浸式觀賞《睡蓮》、《印象日出》等名作

沉浸式體驗風氣愈來愈多，去年在東京創下20萬入場人次的沉浸式體驗美術館（Immersive Museum），剛剛移師大阪，由即日起至9月6日於堂島河岸會議中心舉行，如這段時間前往大阪旅遊不容錯過。

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