大阪期間限定美術館 沉浸式觀賞《睡蓮》、《印象日出》等名作 副刊版 2023/07/04 分享： 分享： 沉浸式體驗風氣愈來愈多，去年在東京創下20萬入場人次的沉浸式體驗美術館（Immersive Museum），剛剛移師大阪，由即日起至9月6日於堂島河岸會議中心舉行，如這段時間前往大阪旅遊不容錯過。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 大阪全新官方觀光App 提供旅遊資訊及安妮亞濾鏡 2023/07/03 大阪全新官方觀光App 提供旅遊資訊及安妮亞濾鏡 西澳州旅遊局「漫遊夢土」 KKday 3折旅遊現金券 2023/07/01 西澳州旅遊局「漫遊夢土」 KKday 3折旅遊現金券 香港數碼港艾美酒店 夏日池畔派對及住宿套餐 2023/06/26 香港數碼港艾美酒店 夏日池畔派對及住宿套餐 福岡最新地標登場 麗思卡爾頓酒店及話題餐廳進駐 2023/06/21 福岡最新地標登場 麗思卡爾頓酒店及話題餐廳進駐 美國比華利山酒店 開設Dioriviera期間限定店 2023/06/19 美國比華利山酒店 開設Dioriviera期間限定店 大阪 旅遊資訊 日圓