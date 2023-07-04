曼谷W酒店裏，有間百年大宅叫The House on Sathorn，建於一八八九年，本是私人住宅，後於一九四八至九九年期間，成為俄羅斯大使館。二○○三年，曼谷W酒店為它翻新和維修，活化工程耗時十二年，到二○一五年正式全新整修亮相，旋即成為W那年的Talk of the Town。二○一九年，酒店更將它改造為Paii泰國餐廳，主攻高質海鮮泰菜fine dining，成為我的曼谷必食至愛。

不見得曼谷五星級酒店裏的餐廳一定是好，我也試過花臣多、質素平平的米芝蓮推介。對於喜歡享受美食的人來說，味道始終是第一位，Paii能令我的味蕾大滿足、建築物有歷史價值，亦有令人驚喜的fusion創意。相比獲Asia's 50 Best Restaurants的No.1曼谷Le Du，我更愛Paii的平易近人。Paii的午餐和晚餐水準都非常高質和穩定，雙人晚餐平均一千五百港元以下，已大飽口福。

我特別推介朋友享用set lunch，前菜、主菜及甜品選擇各一，分量非常足夠，主菜（同見於晚餐A la carte餐牌）可點北海道帶子配烤巨型河蝦、香蕉墨魚、牛針扒或燒豬肋骨；甜品亦是晚餐餐牌提供的泰式Tea-ramisu（用泰式奶茶做的tiramisu）或香茅芒果西米Panna Cotta，我無法不把它們吃個清空。無論前菜、主菜或甜品，都是晚餐分量，但set lunch平均每位只是二、三百港元，性價比極高。我尤其推介主菜必試燒豬肋骨，脂肪和肉的比例剛剛好，用餐廳獨有的泰式烤肉沾醬Jaew醃製，肉身細嫩不乾，烹調十分到家，那是我們一致認為吃過最好吃的燒豬肋骨。若想到Paii品嘗美食，必定要在香港出發前留位，蟹和龍蝦也需要一日前預訂。