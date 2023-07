曼谷W酒店裏,有間百年大宅叫The House on Sathorn,建於一八八九年,本是私人住宅,後於一九四八至九九年期間,成為俄羅斯大使館。二○○三年,曼谷W酒店為它翻新和維修,活化工程耗時十二年,到二○一五年正式全新整修亮相,旋即成為W那年的Talk of the Town。二○一九年,酒店更將它改造為Paii泰國餐廳,主攻高質海鮮泰菜fine dining,成為我的曼谷必食至愛。

不見得曼谷五星級酒店裏的餐廳一定是好,我也試過花臣多、質素平平的米芝蓮推介。對於喜歡享受美食的人來說,味道始終是第一位,Paii能令我的味蕾大滿足、建築物有歷史價值,亦有令人驚喜的fusion創意。相比獲Asia's 50 Best Restaurants的No.1曼谷Le Du,我更愛Paii的平易近人。Paii的午餐和晚餐水準都非常高質和穩定,雙人晚餐平均一千五百港元以下,已大飽口福。

我特別推介朋友享用set lunch,前菜、主菜及甜品選擇各一,分量非常足夠,主菜(同見於晚餐A la carte餐牌)可點北海道帶子配烤巨型河蝦、香蕉墨魚、牛針扒或燒豬肋骨;甜品亦是晚餐餐牌提供的泰式Tea-ramisu(用泰式奶茶做的tiramisu)或香茅芒果西米Panna Cotta,我無法不把它們吃個清空。無論前菜、主菜或甜品,都是晚餐分量,但set lunch平均每位只是二、三百港元,性價比極高。我尤其推介主菜必試燒豬肋骨,脂肪和肉的比例剛剛好,用餐廳獨有的泰式烤肉沾醬Jaew醃製,肉身細嫩不乾,烹調十分到家,那是我們一致認為吃過最好吃的燒豬肋骨。若想到Paii品嘗美食,必定要在香港出發前留位,蟹和龍蝦也需要一日前預訂。