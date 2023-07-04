拆解港主要金融風險 警惕被「陰乾」

在中美博弈、美國將金融領域作為與中國鬥爭其中一個戰場的背景下，香港作為中國的國際金融中心、金融鬥爭的前沿，面臨的金融風險較過去確實大大增加了。但是，可能與一般人的認知不同，在筆者看來，香港當前面對的最主要金融風險，卻不是被「打沉」，而是被「陰乾」。

美大戶倘衝擊港金融 得不償失

被「打沉」的可能性當然也有，而且過去香港金融市場也曾經面臨嚴重衝擊，但是現在，由於政治和經濟環境的變化，一些極端的攻擊方式之發生機率，較過去卻有下降的可能。

例如類似1997年亞洲金融風暴時，以美資對冲基金為核心，對香港金融市場的惡意攻擊，這類攻擊借助美元寬鬆和緊縮周期交替引發的金融動盪，利用美元回流美國時國際資金供應突然收緊，對金融市場造成的衝擊，藉機用各種手段放大恐慌，然後通過沽空等方式製造危機、從中漁利。

當時在香港，美資對冲基金就是通過首先攻擊亞洲一些財政實力較弱的國家，形成人心惶惶的周邊環境，然後衝擊香港聯繫滙率，通過沽空港元，迫使金管局為保衞港元滙率而大幅加息（隔夜拆息曾一度高見300%），再利用高利率打擊資產市場的機會，沽空港股獲利。最後，特區政府被迫動用外滙儲備入市穩定市場，這場對冲基金對香港金融市場的攻擊，才以炒家敗走而結束。

從過去的經驗可以看到，雖然直接攻擊香港金融市場，帶來的衝擊效果更加顯著，但也存在被政府入市狙擊的可能性，風險同樣很大；特別是現在中美矛盾較為激烈的情況下，如果美資對冲基金膽敢重施故伎，衝擊香港金融市場，估計被特區政府和中央政府針對的可能性相當高，很可能得不償失，屬於一個收益看不清、但風險相當大的行動，並不吸引。

因此，盡管中美矛盾遠較過去尖銳，但考慮到被針對的風險，美資對冲基金明刀明槍衝擊香港金融市場的可能性，反而較過去下降。

在直接衝擊以外，美國常用的另一套辦法就是制裁，最極端的就是俄烏之戰爆發後，美歐等西方國家及其盟友對俄羅斯的金融制裁，將俄羅斯踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT），基本限制了俄羅斯使用美元和歐元，對俄羅斯造成了很多困難。

不過，對中國（包括香港）而言，這套對付俄羅斯的辦法，又很難用到中國身上，最主要的原因就是中國經濟的體量太大，又是世界工廠，大量的產品在世界上無法找到替代品。如果禁止中國包括香港使用美元，那麼美國就沒有可以採購中國商品的資金，一方面需要中國提供大量無法替代的商品，另一方面又沒有相應的採購資金，制裁中國變成制裁自己，對美國不利。

外資流出 凸顯港股結構性弱點

而且，中國是全球第二大經濟體，中國使用美元，對維護美元的全球地位有利，一旦中國不用美元，美元的全球佔有率必將大幅下降，威脅美元霸權。對美國來說，用對付俄羅斯的極端措施對付中國，美國付出的代價太大，不到萬不得已，不會輕易使用。

極端措施實施的可能性降低，那麼不那麼極端的措施呢？根據過去一段時間香港金融市場的變化來看，美國發動的有限制裁，配合各種金融戰手段，效果還是相當不錯的，估計按照原路徑繼續推進的可能性較高。

具體來說，美國在「小院高牆」、「去風險，不脫鈎」的政策指導下，主要採取了諸如「限制高科技出口、限制美資投資中國、唱衰中國經濟、誘導資金離開中國包括香港市場」等手段，打擊中國包括香港的經濟和金融，這套組合拳打下來，香港股市明顯受到了較大打擊。由於香港本地經濟規模較小、股市缺乏足夠資金的結構性弱點，在外資加大流出力度後，股市日益低迷、成交萎縮、融資能力下降的問題就凸顯出來，造成了目前香港金融市場的困局。

「袖珍」IPO 反映港融資能力降

融資能力是一個金融中心的最重要功能，缺乏融資能力，就意味着香港國際金融中心地位的下降；而成交金額代表着香港股市的深度，成交低迷意味着港股流動性差，投資者不易進出，會減低參與興趣。一個缺乏活躍投資者的股市，會加劇融資能力惡化，並威脅香港國際金融中心地位。

最近安永會計師事務所（Ernst & Young）發表的報告，就證明了香港股市融資能力下降的傾向，安永在上半年新股市場回顧中指出，期內本港預計共有29隻新股首發上市，集資額約178億元，相較去年同期分別上升45%及0.6%，以集資額計全球排名第六位。新股數量增速遠超融資金額增速，說明單一新股的平均集資額，較過去有明顯下降。

事實上，近年港股最新趨勢，就是新股有意識地調低集資額、縮小發行比例，進行所謂「袖珍」發行，以求發行成功。這個港股融資能力不足下的無奈選擇，只能是權宜之計，長此以往的後果，大概率是迫使愈來愈多企業不再選擇來港上市，令香港國際金融中心地位動搖。

力爭「雙櫃台」 盡快納入港股通

基於上半年表現，安永將全年香港新股集資額預測，從去年底訂立的2,000億元下調至1,500億元，認為本港爭取重回全球前3甚至前5位，都有較大挑戰。

新股發行困難，成交不振，對投資銀行、證券公司等金融中介業務，也構成嚴重打擊，造成金融行業的蕭條，香港股市被「陰乾」的風險已經逐漸變得清晰。如果沒有有力的措施，香港股市低迷、成交不佳、融資能力下降的現狀，估計將持續並可能更加惡化，需要引起高度重視。

當然，以香港特區的經濟規模，靠自身力量是很難解決香港股市資金不足、外資流出的結構性困難，必須依靠中央政府和內地資金。長遠來看，香港股市必須向內地資金佔主要地位的方向轉變，否則很難實現長期的繁榮穩定，就會很容易因外資流出而出現大起大落或長期低迷。

大市成交續縮 損金融中心地位

短期而言，特區政府應努力與中央政府溝通，對香港股市缺乏資金的結構性弱點作出針對性安排，爭取盡快將港幣、人民幣「雙櫃台」模式納入港股通，以吸引更多人民幣增量資金流入港股市場。

總之，港股目前市場低迷、成交萎縮、融資能力下降的局面，必須盡快改變，否則拖得愈久，對香港國際金融中心地位的傷害就會愈大。

▲ 港股目前市場低迷、成交萎縮、融資能力下降的局面，必須盡快改變，否則拖得愈久，對香港國際金融中心地位的傷害就會愈大。（資料圖片）