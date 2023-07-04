發掘東盟商機 港發揮雙向樞紐優勢

東盟擁有超過6.7億人口，是一個龐大的消費市場，商機處處。香港作為國際金融及貿易中心，是東盟的第二大貿易夥伴，關係深厚，東盟除了是香港產品和科技解決方案的潛力市場，在「一帶一路」概念下，東盟亦是可以與內地資金及香港服務業，達成3方合作的理想投資夥伴。泰國是東盟第二大經濟體，亦位於東盟的心臟地帶，具備成熟的營商條件，因此不少企業把泰國視為跳板，開拓更廣闊的東盟市場，捕捉商機。

泰積極招商引資 提高競爭力

泰國經濟多年來一直持續發展，當地政策有利營商，科技發展不斷進步，基礎設施發達，文化豐富多元，憑着優越的地理位置及完善的基建設備，成為亞洲區內重要的物流樞紐，不少國際企業均在當地設置生產基地，利用泰國作為東盟市場切入點，建立東南亞市場銷售網絡。盡管疫情持續帶來重大挑戰，泰國仍大力發展生物經濟、循環經濟和綠色經濟，重視疫情後的經濟復甦，出台了一系列招商引資政策，有望迎來一個新的投資熱潮。

港金融優勢 助泰企配對融資

近年，配合「泰國4.0」發展遠景，泰國積極推動東部經濟走廊發展，旨在通過創新，提高泰國的工業產業水平，提高國家競爭力，而泰國投資促進委員會（Board of Investment，BOI）是直屬於泰國國務院的政府招商引資機構，其主要職責是負責制定投資鼓勵優惠政策，並為投資者提供協助服務。

香港作為國際金融中心，憑藉深厚知識、豐富經驗與通達人脈，能全面支援國際投資者及項目擁有人，為項目集資配對，把握成熟及發展中市場的機遇。隨着泰國公司更積極拓展至東盟以外地區，融資需求也與日俱增，《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）於2022年1月生效後，香港作為區內領先的國際金融中心，可助泰國公司接觸更多對投資東盟地區興趣日濃的國際及內地投資者。

除了金融外，多年來香港與泰國經貿關係密切，泰國是香港在東盟地區內的重要貿易夥伴。2022年，泰國成為香港第四大貿易夥伴，亦是東盟內第三大出口市場，香港與泰國的貿易總額達196億美元，佔2022年香港與東盟貿易額的12%。自2019年香港與東盟《自由貿易協定》及《促進和保護投資協定》有關泰國的部分生效後，法律保障及市場准入條件的改善，進一步推動泰港之間的貿易及投資，泰港加強聯繫，令兩地在商貿、製造、投資及服務的合作更上一層樓。目前，進入泰國市場的香港企業行業廣泛，包括金融、物流、房地產、科技、醫療健康及消費產品等。

當連接平台 締造內地港泰合作

香港一直背靠祖國、聯通世界，也是國家「一帶一路」倡議及「粵港澳大灣區」發展計劃的重要國際樞紐。香港在一國兩制的優勢下，長期穩定發展，而中國內地是泰國第二大出口市場，以及最大進口來源地；同樣重要的是，國家與泰國持續推進務實合作，深化共建「一帶一路」項目落地對接。

在國家與泰國及東盟的重要關係中，香港能夠作為連接國家與國際的雙向平台，為內地、泰國、香港企業締造3方合作的機會，同時支持企業集資融資、商業化及國際化。

貿發局一直積極透過開展各式活動及平台，協助港商開拓東盟機遇，我們在泰國曼谷設有辦事處，為香港企業在泰國市場提供商貿支援服務，透過一系列市場推廣活動，為企業提供市場資訊，亦透過與當地政府和商界交流的平台，讓企業加強了解在泰國的機遇和拓展人脈。

承接去年11月泰國曼谷商貿代表團的成功經驗，我們將於今年下周四至五（13至14日）在曼谷舉行「成就機遇．首選香港」（Think Business, Think Hong Kong）活動，利用香港的服務業優勢，結合泰國、香港及內地的資金、專業和項目機遇，促成3方合作，共同發展地區及國際市場。

作為重點推廣活動之一，「成就機遇．首選香港」滙聚香港及泰國的商團，他們將透過參加展覽、研討會及交流活動，發掘新的合作機會。活動設有商貿展覽部分，呈獻香港的高質創新產品及專業服務，同場亦舉行一系列名為「Trade Talk」的座談會，向泰國商界介紹香港作為國際貿易中心的優勢，活動首天的「Hong Kong Night」交流酒會，讓香港企業與泰國以至東盟企業建立商貿聯繫。此外，活動期間我們亦會着力宣傳香港，聯同當地具香港特色的餐廳和商店，向泰國介紹香港的生活文化，說好香港故事。

除了舉辦大型推廣活動外，貿發局亦繼續透過綫上綫下活動和服務，積極為港商開拓市場。我們每年舉辦30多個實體的世界級展覽會和會議，以及提供一站式商貿配對服務促成合作，並組織港企參加海外（包括東盟區內）的大型展覽或展銷活動；我們在港舉辦的國際展覽會和會議，亦有泰國商界參與，推動港泰商界合作、或泰商利用香港營商平台，例如去年8月底舉行的「一帶一路高峰論壇」，我們邀請了泰國企業參與，並為他們安排了項目配對會議。

隨着香港與世界的國際商旅全面恢復正常，我們期望「成就機遇．首選香港」能為日後港商在泰國以至東盟的發展，創造更多商機。

未來，我們繼續透過不同渠道，向國際商界展示香港各個產業的實力，為港企創造機會，進軍泰國以至東盟市場，發揮香港區內金融及經貿的雙向樞紐角色，協助港企開拓龐大的東盟市場，促進商貿交流，推動經貿發展。同時，我們也加大推廣力度，促進泰國以及東盟企業通過香港平台，發掘商機，與香港企業一起發展中國內地及國際市場。

▲ 東盟擁有超過6.7億人口，是一個龐大的消費市場，商機處處，與香港關係深厚，在「一帶一路」概念下，是可與內地資金及香港服務業，達成3方合作的理想投資夥伴。圖為第42屆東盟峰會開幕。（新華社資料圖片）