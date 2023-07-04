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調查：今年9成公司 擬加ICT從業員人工

行政人員版 2023/07/04

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【本報訊】香港電腦學會最近公布最新的「資訊及通訊科技」（ICT）行業薪酬趨勢調查顯示，今年有9成受訪公司預期會提升ICT從業員的薪酬，當中77.8%公司的平均增幅將高於4%。

去年畢業生薪酬 9成逾

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欄名 : 職場新知

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