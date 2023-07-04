調查：今年9成公司 擬加ICT從業員人工 行政人員版 2023/07/04 分享： 分享： 【本報訊】香港電腦學會最近公布最新的「資訊及通訊科技」（ICT）行業薪酬趨勢調查顯示，今年有9成受訪公司預期會提升ICT從業員的薪酬，當中77.8%公司的平均增幅將高於4%。 去年畢業生薪酬 9成逾 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 職場新知 最新專欄文章 更多 補習社3天工作搶人 每周收近百求職信 2023/06/28 補習社3天工作搶人 每周收近百求職信 創科成企業機遇 5優先事項助增長 2023/04/27 創科成企業機遇 5優先事項助增長 建AI人才發展戰略 培養合適員工轉型 2023/03/28 建AI人才發展戰略 培養合適員工轉型 亞洲最貴出差城市 赴港公幹日花逾4千元 2023/03/22 亞洲最貴出差城市 赴港公幹日花逾4千元 科技園搶人才活動 助年輕人探索機遇 2023/02/21 科技園搶人才活動 助年輕人探索機遇 職場技能 求職招聘 疫情 經濟 香港 通脹 就業 畢業 北部都會區 政府政策