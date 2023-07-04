Switch卡槽倘藏灰塵 倡用吸塵器專用擦拭布

許多機迷習慣在遊戲機無法讀取遊戲卡時，往卡槽「吹一吹」，試圖將灰塵吹掉並解決接觸不良的問題。不過，近日任天堂在官方Twitter發警告，呼籲玩家勿再往Switch卡槽吹氣，並強調若採用吹氣方法，或會弄

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