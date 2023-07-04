Twitter限用戶閱帖量 對手Tumblr趁機吸客

社交平台Twitter近日再惹起風波，其行政總裁馬斯克（Elon Musk）突然宣布，Twitter將限制所有使用者每天可以瀏覽的推文數量，已認證帳戶每日可閱讀最多1萬篇帖文，未認證帳戶只可閱讀最多

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