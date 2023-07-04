Twitter限用戶閱帖量 對手Tumblr趁機吸客 行政人員版 2023/07/04 分享： 分享： 社交平台Twitter近日再惹起風波，其行政總裁馬斯克（Elon Musk）突然宣布，Twitter將限制所有使用者每天可以瀏覽的推文數量，已認證帳戶每日可閱讀最多1萬篇帖文，未認證帳戶只可閱讀最多 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Switch卡槽倘藏灰塵 倡用吸塵器專用擦拭布 今日 Switch卡槽倘藏灰塵 倡用吸塵器專用擦拭布 平台Steam免版權爭議 禁AI生成內容遊戲上架 2023/07/03 平台Steam免版權爭議 禁AI生成內容遊戲上架 YouTube嚴打Ad Blocker 播3條影片後遭封鎖 2023/07/03 YouTube嚴打Ad Blocker 播3條影片後遭封鎖 黑客藉Super Mario 3 入侵電腦挖礦 2023/06/30 黑客藉Super Mario 3 入侵電腦挖礦 WhatsApp Business新功能 fb及IG可直接投放廣告 2023/06/29 WhatsApp Business新功能 fb及IG可直接投放廣告 科技行業 Twitter 社交平台 網上服務 Google 馬斯克