「外滙黃牛」最早出現於上世紀八九十年代。當時，中國實施極為特殊的人民幣與「外滙券」雙軌貨幣制度，並且內地民眾經官方渠道兌換外幣有額度限制，或其他限制，故產生黑市交易；加上地下換滙需求極大，且官定滙率及

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