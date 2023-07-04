何謂外滙黃牛？ 中國版 2023/07/04 分享： 分享： 「外滙黃牛」最早出現於上世紀八九十年代。當時，中國實施極為特殊的人民幣與「外滙券」雙軌貨幣制度，並且內地民眾經官方渠道兌換外幣有額度限制，或其他限制，故產生黑市交易；加上地下換滙需求極大，且官定滙率及 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 知識庫 相關文章 人行釋維穩訊號 人幣急彈A股俏 今日 人行釋維穩訊號 人幣急彈A股俏 「外滙黃牛」重現 供需失衡惹貶壓 今日 「外滙黃牛」重現 供需失衡惹貶壓 你可能感興趣 人行釋維穩訊號 人幣急彈A股俏 今日 01:00 人行釋維穩訊號 人幣急彈A股俏 「外滙黃牛」重現 供需失衡惹貶壓 今日 01:00 「外滙黃牛」重現 供需失衡惹貶壓 最新專欄文章 更多 何謂轉移地積比？ 2023/06/15 何謂轉移地積比？ 借高成數按揭 易變「負資產」 2023/02/01 借高成數按揭 易變「負資產」 大麻二酚 Vs. 四氫大麻酚 2022/09/19 大麻二酚 Vs. 四氫大麻酚 何謂MiC 2022/08/23 何謂MiC 雙重上市Vs第二上市 2022/07/27 雙重上市Vs第二上市 人民幣 外滙