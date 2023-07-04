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何謂外滙黃牛？

中國版 2023/07/04

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「外滙黃牛」最早出現於上世紀八九十年代。當時，中國實施極為特殊的人民幣與「外滙券」雙軌貨幣制度，並且內地民眾經官方渠道兌換外幣有額度限制，或其他限制，故產生黑市交易；加上地下換滙需求極大，且官定滙率及

...

欄名 : 知識庫

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