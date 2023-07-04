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置富Malls20周年感謝祭 大抽獎頭獎$20萬旅遊禮券

行政人員版 04:00 2023/07/04

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置富Malls迎來20周年大日子，黛安聽聞佢哋會辦連串慶祝活動。由7月15日起以置Happy遊香港為主題，為大家製造連串驚喜。首個震撼驚喜係「置」Happy20周年感謝祭，終極大抽獎頭獎為價值$20萬旅遊禮券，仲有其他驚喜優惠陸續有來。

公關姊妹話，置富Malls更搵咗香港插畫藝術家Messy Desk（李美欣）合作，聯乘設計置富Malls旗下4大商場打卡場景，以「置富Malls X Messy Desk『置』Happy遊香港」為主題，繪畫出置富Malls社區面貌。4大裝置包括馬鞍山廣場彩虹蛋糕「置」Happy小鎮、天水圍+WOO嘉湖「置」Happy生態樂園、紅磡置富都會星閃閃「置」Happy樂團，以及置富第一城「置」Happy運動之城，最啱約埋親朋好友去打卡影相。

另外，佢哋更設計咗Messy Desk快樂伴隨便攜袋，個袋嘅顏色以祖母綠為主調，熊仔雲和朋友們走入色彩繽紛嘅香港特色地標，另一邊就有快樂飛機雀。7月29日起，Fortune+會員凡喺置富Malls指定單一商場內任何2間唔同商戶累積消費滿$500，包括$400或以上嘅電子貨幣消費，或到Fortune Malls App使用Point+即可換領。

本文轉載自《晴報

便攜袋

紅磡置富都會

天水圍+WOO嘉湖

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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