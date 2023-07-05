夥伴合作拓電動車充電網絡　推動「賦能進步」共創淨零未來

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先進建造、力求創新 鋁遊家智慧MiC生產 推動數碼化管理
淨零碳排放已成為全球趨勢，香港面對這股浪潮亦提出了2050年碳中和目標，其中發展低碳運輸至關重要，故以電動車取代傳統車輛，預期未來將成為市場的主要趨勢。扎根香港110年的香港蜆殼鼓勵綠色運輸，近年致力拓展旗下電動汽車充電網絡，並創下多個發展里程碑。
香港蜆殼於1913年在香港成立，在成立之初，就以使城市能夠滿足不斷增長的能源需求為目標，從供應用於照明和烹飪的煤油，到供應低碳燃料和潤滑油，發展至今更拓展至電動車充電服務，為香港的城市發展及能源轉型進程作出不少貢獻。
與全球策略一致 助力實現碳中和
香港蜆殼有限公司常務董事余靜雯表示，蜆殼集團於2021年2月於全球啟動「賦能進步」策略（Powering Progress Strategy），作為集團一分子的香港蜆殼，近年亦積極推行能源轉型，致力在2050年之前達至香港業務淨零排放，支援實現《香港氣候行動藍圖2050》中提出的2050年碳中和目標。「蜆殼集團其中一個於零售業務的目標，是成為全球最具規模的電動車充電方案供應商，而我們於本地的業務發展將與集團的方向保持一致。」
市場上的充電站品牌眾多，Shell Recharge有何優勢以至成為客戶首選？余靜雯指出，目前Shell是香港唯一一家可提供全面電動車充電網絡的能源解決方案供應商，包括加油站和停車場的電動汽車充電設施。「我們是現時唯一提供停車場及出行充電服務的充電服務商，包括商場、住宅、商廈、工廈的停車場，以及全港首個配備電動車充電服務的加油站。」
余靜雯表示，由於建設油電站需要符合安全規定及供電設備等要求，因此要與政府相關部門及不同合作夥伴緊密合作。未來，香港蜆殼將以機場貨運中心油電站為藍本，致力善用旗下完善的油站網絡，於全港各區落成更多充電站，加快電動車普及化。香港蜆殼計劃於今年分階段在全港34個領展停車場安裝超過500個電動車充電位，包括超過400個中速充電位和80個快速充電位。
充電服務簡單易用 推商用客戶車隊卡
在充電功能及收費方面，用戶只需下載Shell Recharge手機App並掃瞄充電站上的二維碼，即可為車輛充電。而Shell根據不同的充電速度會有不同的收費，並使用位置時間作為主要的收費機制，每段服務時間會有最多供應電量限制，以Shell Recharge充電站60kW快速充電速度為例，如果車輛提早完成充電，車主仍可於充電位置繼續享用剩餘的泊車時間，不用倉促離開。
鑑於香港蜆殼不少客戶為企業車隊，未來為配合企業車隊電力化，蜆殼車隊方案部將於今年第三季推出商用車隊充電服務，滿足商業客戶在車隊能源轉型上的不同需求，包括開通在Shell Recharge充電網絡上使用的車隊卡（Shell Card），讓車隊經理更有效地管理車隊和充電開支。另外，香港蜆殼也會為商業客戶提供一站式專用充電站方案，從前期設計到安裝及保養維修，都有專業團隊根據客戶的場地環境和要求，提出及落實最有效的專用充電站方案。
（特約）