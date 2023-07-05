夥伴合作拓電動車充電網絡　推動「賦能進步」共創淨零未來

▲ 香港蜆殼早前與領展合作，於赤柱廣場啟用全新的Shell Recharge電動車充電站。左起Halo創辦人及執行長曾偉華、香港蜆殼有限公司常務董事余靜雯、香港科技園公司行政總裁黃克強與領展物業管理有限公司常務董事黎漢明，一同主持充電站啟用儀式。

淨零碳排放已成為全球趨勢，香港面對這股浪潮亦提出了2050年碳中和目標，其中發展低碳運輸至關重要，故以電動車取代傳統車輛，預期未來將成為市場的主要趨勢。扎根香港110年的香港蜆殼鼓勵綠色運輸，近年致力拓展旗下電動汽車充電網絡，並創下多個發展里程碑。

香港蜆殼於1913年在香港成立，在成立之初，就以使城市能夠滿足不斷增長的能源需求為目標，從供應用於照明和烹飪的煤油，到供應低碳燃料和潤滑油，發展至今更拓展至電動車充電服務，為香港的城市發展及能源轉型進程作出不少貢獻。



與全球策略一致 助力實現碳中和



香港蜆殼有限公司常務董事余靜雯表示，蜆殼集團於2021年2月於全球啟動「賦能進步」策略（Powering Progress Strategy），作為集團一分子的香港蜆殼，近年亦積極推行能源轉型，致力在2050年之前達至香港業務淨零排放，支援實現《香港氣候行動藍圖2050》中提出的2050年碳中和目標。「蜆殼集團其中一個於零售業務的目標，是成為全球最具規模的電動車充電方案供應商，而我們於本地的業務發展將與集團的方向保持一致。」

▲ 余靜雯表示，扎根香港110年的香港蜆殼，近年正積極推行能源轉型，致力在2050年之前達至香港業務淨零排放。

市場上的充電站品牌眾多，Shell Recharge有何優勢以至成為客戶首選？余靜雯指出，目前Shell是香港唯一一家可提供全面電動車充電網絡的能源解決方案供應商，包括加油站和停車場的電動汽車充電設施。「我們是現時唯一提供停車場及出行充電服務的充電服務商，包括商場、住宅、商廈、工廈的停車場，以及全港首個配備電動車充電服務的加油站。」

余靜雯表示，由於建設油電站需要符合安全規定及供電設備等要求，因此要與政府相關部門及不同合作夥伴緊密合作。未來，香港蜆殼將以機場貨運中心油電站為藍本，致力善用旗下完善的油站網絡，於全港各區落成更多充電站，加快電動車普及化。香港蜆殼計劃於今年分階段在全港34個領展停車場安裝超過500個電動車充電位，包括超過400個中速充電位和80個快速充電位。

▲ Shell機場（貨運中心）油電站是全港首個同時提供傳統車輛加油及電動車充電服務的油電站。

充電服務簡單易用 推商用客戶車隊卡



在充電功能及收費方面，用戶只需下載Shell Recharge手機App並掃瞄充電站上的二維碼，即可為車輛充電。而Shell根據不同的充電速度會有不同的收費，並使用位置時間作為主要的收費機制，每段服務時間會有最多供應電量限制，以Shell Recharge充電站60kW快速充電速度為例，如果車輛提早完成充電，車主仍可於充電位置繼續享用剩餘的泊車時間，不用倉促離開。

▲ 針對商用客戶的需要，香港蜆殼將推出在Shell Recharge充電網絡上使用的車隊卡（Shell Card），讓企業更有效管理車隊的充電開支。

鑑於香港蜆殼不少客戶為企業車隊，未來為配合企業車隊電力化，蜆殼車隊方案部將於今年第三季推出商用車隊充電服務，滿足商業客戶在車隊能源轉型上的不同需求，包括開通在Shell Recharge充電網絡上使用的車隊卡（Shell Card），讓車隊經理更有效地管理車隊和充電開支。另外，香港蜆殼也會為商業客戶提供一站式專用充電站方案，從前期設計到安裝及保養維修，都有專業團隊根據客戶的場地環境和要求，提出及落實最有效的專用充電站方案。

（特約）