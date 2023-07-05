2023 年亞太域名系統論壇首度在港舉行   推動互聯網發展   促進全新的機遇和挑戰

▲ 香港互聯網註冊管理有限公司和互聯網名稱與數字地址分配機構合辦的「2023 年亞太域名系統論壇」首度在香港舉行。

香港一直致力於成為國際創新科技中心，並推動互聯網的發展。香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）和互聯網名稱與數字地址分配機構（ICANN）聯合舉辦的「2023 年亞太域名系統論壇」（APAC DNS Forum）今明兩日（4日至5日）首度在香港舉行，有助於推動香港在全球互聯網市場的發展，並進一步促進與世界各地的交流和合作，傳達「說好香港故事」，提高香港的國際形象。

▲ 是次論壇吸引400多名來自歐美、亞太地區的行業專家來港參與，聚焦討論一系列與最新互聯網發展相關及具有前瞻性的議題。

HKIRC主席陳細明，BBS，JP表示：「隨著全球互聯網的普及和技術的不斷進步，數字經濟已成為全球經濟發展的重要動力。數字經濟不僅改變了人們的生活方式和商業模式，還為各行各業帶來了前所未有的機遇。香港作為國際金融中心和商貿樞紐，擁有發達的資訊科技產業和數字經濟生態系統，具有良好的發展潛力和市場前景。這次論壇不僅有助於推動全球互聯網的發展，有助香港加強國際間的交流與合作，推動數字經濟的發展，促進亞太地區的經濟繁榮和穩定。」



國際交流推動互聯網發展



是次論壇吸引400多名來自歐美、亞太地區的行業專家來港參與，聚焦討論一系列與最新互聯網發展相關及具有前瞻性的議題，除了網絡安全和新興技術如大數據﹑數碼基建及數碼轉型等等主題外，還涵蓋行業趨勢、數字品牌，以及監管政策等。來自不同領域的專家和商界領袖與國際參與者交流意見，推動全球網絡發展。

▲ HKIRC主席陳細明表示，論壇不僅有助於推動全球互聯網的發展，也為香港在國際互聯網領域的地位和影響力提供了一個更加穩固的基礎。

陳細明先生形容：「今次論壇是展示香港數字化轉型，以及 .hk 域名在推動電子商務增長的絕佳機會。」他指出，.hk域名為企業提供競爭優勢，並幫助香港成為亞太地區領先的電子商務中心，相信為期兩日的論壇，也是來自世界各地的高管、企業家、創新者、學者和政策制定者在香港重新建立聯繫的絕佳機會。此外，HKIRC作為領導互聯網業務的其中一員，積極推動推動香港及全球互聯網的安全、穩定和蓬勃發展。與ICANN合作舉辦這次活動，不僅有助於推動全球網絡的發展，也為行業專家提供了一個平台，共同探討當今互聯網面臨的重要問題。



深入探討應對安全挑戰



是次論壇的議題十分廣泛，從DNS應用到網絡攻擊和DNS濫用等多個方面進行了深入探討。其中，網絡攻擊和DNS濫用是當今互聯網發展中非常重要的問題，專家們提出了實施全面的網絡安全措施和實踐DNS管理的重要性。這些議題彼此相關，對於保護數字經濟和DNS基礎設施的安全都非常重要。與會者可以在論壇獲得實用資訊，並將這些知識應用於實際工作中，以應對不斷變化的互聯網安全挑戰。

▲ HKIRC主席陳細明形容，今次論壇是展示香港數字化轉型，以及 .hk 域名在推動電子商務增長的絕佳機會。

與此同時，論壇亦涵蓋大數據、數碼基建﹑數碼轉型等問題，對於促進數字經濟、智慧城市和網絡用戶的生活質素有著重要作用。HKIRC主席陳細明先生指出：「數字經濟是當今世界經濟發展的重要驅動力之一，也是推動智慧城市建設和網絡用戶生活質素提升的重要途徑。數字轉型可以提高企業和組織的效率和競爭力，也可以創造更多就業機會和經濟增長。開放的國際合作和討論對於推動這些目標非常重要，需要加強國際間的協作和合作，建立共同的標準和規範，促進數字經濟、智慧城市和網絡用戶的生活質素提升。」

他補充，隨著網絡威脅日益頻繁和復雜，必須採取措施確保 .hk 域名的安全和穩定，「HKIRC作為 .hk 域名的管理機構，積極推動網絡安全等領域的發展，為保障數字經濟的發展和運行做出了貢獻。加強國際間的協作和合作，建立共同的標準和規範，以確保 .hk 域名的安全和穩定運行，推動數字經濟的發展和進步。」



(特約)