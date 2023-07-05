2023 年亞太域名系統論壇首度在港舉行   推動互聯網發展   促進全新的機遇和挑戰

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先進建造、力求創新 鋁遊家智慧MiC生產 推動數碼化管理
香港一直致力於成為國際創新科技中心，並推動互聯網的發展。香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）和互聯網名稱與數字地址分配機構（ICANN）聯合舉辦的「2023 年亞太域名系統論壇」（APAC DNS Forum）今明兩日（4日至5日）首度在香港舉行，有助於推動香港在全球互聯網市場的發展，並進一步促進與世界各地的交流和合作，傳達「說好香港故事」，提高香港的國際形象。
HKIRC主席陳細明，BBS，JP表示：「隨著全球互聯網的普及和技術的不斷進步，數字經濟已成為全球經濟發展的重要動力。數字經濟不僅改變了人們的生活方式和商業模式，還為各行各業帶來了前所未有的機遇。香港作為國際金融中心和商貿樞紐，擁有發達的資訊科技產業和數字經濟生態系統，具有良好的發展潛力和市場前景。這次論壇不僅有助於推動全球互聯網的發展，有助香港加強國際間的交流與合作，推動數字經濟的發展，促進亞太地區的經濟繁榮和穩定。」
國際交流推動互聯網發展
是次論壇吸引400多名來自歐美、亞太地區的行業專家來港參與，聚焦討論一系列與最新互聯網發展相關及具有前瞻性的議題，除了網絡安全和新興技術如大數據﹑數碼基建及數碼轉型等等主題外，還涵蓋行業趨勢、數字品牌，以及監管政策等。來自不同領域的專家和商界領袖與國際參與者交流意見，推動全球網絡發展。
陳細明先生形容：「今次論壇是展示香港數字化轉型，以及 .hk 域名在推動電子商務增長的絕佳機會。」他指出，.hk域名為企業提供競爭優勢，並幫助香港成為亞太地區領先的電子商務中心，相信為期兩日的論壇，也是來自世界各地的高管、企業家、創新者、學者和政策制定者在香港重新建立聯繫的絕佳機會。此外，HKIRC作為領導互聯網業務的其中一員，積極推動推動香港及全球互聯網的安全、穩定和蓬勃發展。與ICANN合作舉辦這次活動，不僅有助於推動全球網絡的發展，也為行業專家提供了一個平台，共同探討當今互聯網面臨的重要問題。
深入探討應對安全挑戰
是次論壇的議題十分廣泛，從DNS應用到網絡攻擊和DNS濫用等多個方面進行了深入探討。其中，網絡攻擊和DNS濫用是當今互聯網發展中非常重要的問題，專家們提出了實施全面的網絡安全措施和實踐DNS管理的重要性。這些議題彼此相關，對於保護數字經濟和DNS基礎設施的安全都非常重要。與會者可以在論壇獲得實用資訊，並將這些知識應用於實際工作中，以應對不斷變化的互聯網安全挑戰。
與此同時，論壇亦涵蓋大數據、數碼基建﹑數碼轉型等問題，對於促進數字經濟、智慧城市和網絡用戶的生活質素有著重要作用。HKIRC主席陳細明先生指出：「數字經濟是當今世界經濟發展的重要驅動力之一，也是推動智慧城市建設和網絡用戶生活質素提升的重要途徑。數字轉型可以提高企業和組織的效率和競爭力，也可以創造更多就業機會和經濟增長。開放的國際合作和討論對於推動這些目標非常重要，需要加強國際間的協作和合作，建立共同的標準和規範，促進數字經濟、智慧城市和網絡用戶的生活質素提升。」
他補充，隨著網絡威脅日益頻繁和復雜，必須採取措施確保 .hk 域名的安全和穩定，「HKIRC作為 .hk 域名的管理機構，積極推動網絡安全等領域的發展，為保障數字經濟的發展和運行做出了貢獻。加強國際間的協作和合作，建立共同的標準和規範，以確保 .hk 域名的安全和穩定運行，推動數字經濟的發展和進步。」
(特約)