牛角Buffet換新餐牌 任食日本國產牛 $1競投原價$488燒肉放題 副刊版 2023/07/05 分享： 分享： 牛角Buffet向來是港人大愛！Buffet專門店開逾10間，遍布港九新界，店家由即日起更推出全新餐牌，有多達165品項選擇，低至$228起可任食牛五花。新餐牌還加入極多新元素，包括日の燒肉、風の燒肉 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 香港維港凱悅尚萃酒店 夏日下午茶套餐連3小時泳池通行證 今日 香港維港凱悅尚萃酒店 夏日下午茶套餐連3小時泳池通行證 8度海逸酒店全新東瀛韓風海鮮自助晚餐 2023/07/03 8度海逸酒店全新東瀛韓風海鮮自助晚餐 中環全新紐約風酒吧 嘗創意雞尾酒及小吃 2023/07/01 中環全新紐約風酒吧 嘗創意雞尾酒及小吃 J's Bar Bistro×護膚品牌Botanic Pretti5 推出美肌下午茶送$500禮品 2023/06/26 J's Bar Bistro×護膚品牌Botanic Pretti5 推出美肌下午茶送$500禮品 大坑Maka Hiki推夏季美食 熱帶風情漢堡包+特色雞尾酒 2023/06/24 大坑Maka Hiki推夏季美食 熱帶風情漢堡包+特色雞尾酒 日本 餐廳 美食 牛肉 燒肉 放題 九州 牛角