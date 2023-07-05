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牛角Buffet換新餐牌 任食日本國產牛 $1競投原價$488燒肉放題

副刊版 2023/07/05

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牛角Buffet向來是港人大愛！Buffet專門店開逾10間，遍布港九新界，店家由即日起更推出全新餐牌，有多達165品項選擇，低至$228起可任食牛五花。新餐牌還加入極多新元素，包括日の燒肉、風の燒肉

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欄名 : 新鮮熱辣

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