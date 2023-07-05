講到食，我很清楚自己要甚麼及不要甚麼，去外地旅遊更是，逗留幾天，時間寶貴，肚皮亦有限，每餐都是opportunity cost（機會成本），因此，無論飛台灣、新加坡、日本或泰國，我都有自己的心水必吃之選，不會太依賴旅遊天書、YouTuber或官方米芝蓮推介。

先講旅遊天書：一、現在着重介紹打卡蒲點，食肆打卡度高不代表食品優質度高；二、通常寫旅遊天書的作者都是公司給他們一個預算，然後他們要在預算內自行計劃食、住、交通等行程的年輕人，他們要在有限預算符合多方面的要求，故未必兼顧到對優質食品有要求的讀者；三、有些在天書內推介的食肆，作者自己根本都未去過。

又，有些米芝蓮推介是不錯的，但亦有些平平無奇到令人吃後滿是問號。看YouTuber推介也要識篩選，要揀跟自己差不多口味和品味的YouTuber或KOL參考。各人對食的要求不一樣，有些YouTuber或KOL專攻平食，觀者就要清楚自己是否同樣以此為原則，若是的話，參考無妨。但我很清楚知道自己要求有質素食物和體驗，我就是自己的米芝蓮，絕不會跟風自討「難」吃，無謂待薄自己。

有些YouTuber或KOL更是收錢做事的，當然明白是「搵食啫」，但有時都要過得人過得自己，不能明明難食卻在鏡頭前做出個驚為天人的表情吧？！又，有些名人KOL會主動聯絡高級酒店和餐廳，向人說明自己乃名人，提出會給對方正面評價，用此方法在本地和外地喪𢱑五星級酒店免費住宿和用膳。人家邀請你體驗是一回事，自己主動去𢱑就好鬼核突。好𢱑着數的KOL名字，在酒店公關行內聞名，只有其本人不知肉酸，這類人的推介，無甚可信性。