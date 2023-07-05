新世代‧同行迎放榜 副刊版 2023/07/05 分享： 分享： 香港中學文憑試即將放榜，職業訓練局（VTC）與香港青年協會於本周六舉行「新世代．同行迎放榜講座暨工作坊」，分享緩解放榜壓力的貼士，同時協助同學認清職業志向，了解自身興趣及性格特質，以規劃未來發展路向。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : News 最新專欄文章 更多 Magistracy Dining Room西餐廳推出全新餐單 2023/06/30 Magistracy Dining Room西餐廳推出全新餐單 勞力士為勒芒 24 小時耐力賽出Daytona特別版 2023/06/28 勞力士為勒芒 24 小時耐力賽出Daytona特別版 LPM Restaurant & Bar 推出全新夏日菜單 2023/06/26 LPM Restaurant & Bar 推出全新夏日菜單 北海道豚丼店「豚丼のぶたはげ BUTAHAGE」全新餐牌 2023/06/24 北海道豚丼店「豚丼のぶたはげ BUTAHAGE」全新餐牌 Italian Tomato推出靜岡皇冠蜜瓜慕絲蛋糕 2023/06/24 Italian Tomato推出靜岡皇冠蜜瓜慕絲蛋糕