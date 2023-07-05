香港中學文憑試即將放榜，職業訓練局（VTC）與香港青年協會於本周六舉行「新世代．同行迎放榜講座暨工作坊」，分享緩解放榜壓力的貼士，同時協助同學認清職業志向，了解自身興趣及性格特質，以規劃未來發展路向。

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