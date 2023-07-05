香港維港凱悅尚萃酒店 夏日下午茶套餐連3小時泳池通行證 副刊版 2023/07/05 分享： 分享： 夏日來到，想在酒店歎下午茶兼享受泳池？香港維港凱悅尚萃酒店的下午茶現已升級迎接夏季，無限量供應甜品，更可免費使用酒店頂層的無邊際泳池，以往僅供入住酒店的客人使用，於池邊享受陽光和壯麗的維港美景。 酒店的 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 牛角Buffet換新餐牌 任食日本國產牛 $1競投原價$488燒肉放題 今日 牛角Buffet換新餐牌 任食日本國產牛 $1競投原價$488燒肉放題 8度海逸酒店全新東瀛韓風海鮮自助晚餐 2023/07/03 8度海逸酒店全新東瀛韓風海鮮自助晚餐 中環全新紐約風酒吧 嘗創意雞尾酒及小吃 2023/07/01 中環全新紐約風酒吧 嘗創意雞尾酒及小吃 J's Bar Bistro×護膚品牌Botanic Pretti5 推出美肌下午茶送$500禮品 2023/06/26 J's Bar Bistro×護膚品牌Botanic Pretti5 推出美肌下午茶送$500禮品 大坑Maka Hiki推夏季美食 熱帶風情漢堡包+特色雞尾酒 2023/06/24 大坑Maka Hiki推夏季美食 熱帶風情漢堡包+特色雞尾酒 酒店 甜品 蛋糕 下午茶 泳池 自助餐