香港維港凱悅尚萃酒店 夏日下午茶套餐連3小時泳池通行證

夏日來到，想在酒店歎下午茶兼享受泳池？香港維港凱悅尚萃酒店的下午茶現已升級迎接夏季，無限量供應甜品，更可免費使用酒店頂層的無邊際泳池，以往僅供入住酒店的客人使用，於池邊享受陽光和壯麗的維港美景。

酒店的

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