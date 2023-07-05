上肢麻痺，並不一定為頸椎關節或椎間盤退化壓迫神經所致。若脊旁神經根受壓症狀會以皮節（Dermatome）或神經綫分布，假如手麻痺區域較廣，並出現手掌手指肌肉無力者，其實更要留意一常見但會被忽視症候群—胸廓出口綜合症（TOS）。

身體百骸須血液循環及神經綫連接及支配，上肢情況亦然，並與鎖骨下動脈、鎖骨下靜脈及臂叢神經綫連繫。血管及神經自頸肩間的胸廓出口出離，再向經過鎖骨肋骨間，至小肌下通道，才抵達上臂。胸廓出口壁及各通道壁亦由肌肉與骨前後包圍構成，並僅僅讓血管神經綫通過。若其中位置之通道腔收窄，產生傾向神經受壓症狀（nTOS），出現靜脈受壓症狀為主（vTOS）或動脈受壓為主病症（aTOS）。

以上三者分型症狀各有側重，亦有病情輕重不同。若病因傾向壓迫神經，患者上肢麻痺範圍呈穿戴手套樣，手掌及背側廣泛麻痺，或只有前臂內側痠麻，或嚴重者更是夜半麻痺醒來。靜脈受壓型表現血液回流受阻症狀，上肢水腫，手背皺紋消失，晨起見掌指活動不靈，若稍作活動，水腫及靈活度則改善，但每天早上水腫及活動不利周而復始。動脈受阻則見皮膚及指甲蒼白，手腕脈搏減弱，病因可涉及血管瘤或血栓疾病，所以病況亦較重較危急，需西醫急症作診療。相比較下，對於神經或靜脈病情屬輕的，研究報告指物理治療仍算較有效的一綫治療方法！

致病病因及病位差異，故相應治療不同，例如頸旁胸廓出口處，若前及中斜角肌增厚或痙攣，可壓迫靜脈及神經，所以針對肌肉鬆解能改善症狀；或頭頸前傾，引致各神經通道夾迫，故相應姿勢運動，能改善手腫或麻痺症狀。但對於第一肋骨壓迫、腫瘤、動脈瘤等，需西醫手術或內科治理，治療方法並不盡然，須按個別臨床表現而論。

故此，手麻痺須視乎位置及症狀變化，神經受壓處除椎骨退化位置，亦不能忽視頸旁肌肉或軟組織壓迫的可能性。