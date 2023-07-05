重整旗鼓迎擊台積電 Intel能否翻身？

近日，晶片巨頭英特爾（Intel）公布了更多關於晶圓代工服務（Intel Foundry Service，IFS）的細節。雖然市場普遍因Intel未有透露更多新客戶資料而頗為失望，更有不少人認為，IFS只是為了讓Intel有藉口，將更多定單外包予晶片生產成本更低的台積電，但筆者卻比大多數人樂觀。主要原因在於Intel已經把很多人的預期調整至極低水平，甚至認為其已走向衰亡，若Intel能真正解決執行上的問題，或會迎來一場漂亮的翻身仗。

曾錯判光刻機趨勢 跌落神壇

事實上，在十多年前，Intel仍然是業界呼風喚雨的領軍企業，在技術制程上遙遙領先其他代工對手，包括現時最強大的台積電及三星，一直維持比對手領先一至兩代的優勢。半導體產業競爭極為激烈，對性能、成本、量產時間等指標相當講究，Intel過往便是靠着最快進入下一代技術，嬴得寶貴的時間，為製程提升良率，令Intel的晶片長年比起其他對手，有性能及成本上的優勢。然而，錯判光刻技術路綫則成為Intel走下神壇的原因。

光刻機作為半導體生產的關鍵工序之一，對制程升級極為重要。在過去幾十年，很多時間整個業界都是以深紫外光（deep ultraviolet，DUV）光刻機作生產，只是在代際升級時有不同的光刻上之改進，例如在21世紀初引入浸潤式光刻機（immersion lithography machine）。然而，繼續改進既有的DUV機器，已不足以令業界進入7納米或更先進製程，因而必須使用下一代的光刻機，亦即極紫外光（extreme ultraviolet，EUV）光刻機。

Intel絕對明白EUV的巨大作用，事實上，早於90年代末，當時業界便已積極討論在DUV後應該採取哪種技術路綫，只是當時的業界分裂成不同陣營，各執一詞，Intel則力排眾議，堅定地支持EUV路綫，最終成功凝聚業界共識，使EUV成為全球追逐的唯一路綫；Intel及後更發起成立EUV LLC公司，以公私營合資的方式，為光刻機公司提供資金及專利上的支援，以幫助光刻機公司（如ASML）開發出商用的EUV光刻機。

然而，Intel卻未有利用在EUV技術上的深厚積累，成為第一間採用EUV光刻機生產的公司，而是執意在10納米繼續使用處於強弩之末的DUV光刻機，最終令台積電在10納米起超越Intel，成為代工業界的王者；更諷刺的是，台積電正是在及後的7納米率先使用EUV光刻機，進一步拉開與Intel的差距。

生產安排推高成本 競爭優勢降

在技術上錯判形勢，固然是失敗的伏筆之一，但Intel同時有諸多其他舊患。半導體生產順序有如主題樂園排隊，有先後之分，持一般門票輪候過山車，往往要排很久，於是就會有人買優先票（fast pass），以較高價錢換取較短的排隊時間；當然，理論上亦可以有超級優先票（super fast pass），對插隊的人插隊。半導體業界亦有類似安排，即所謂hot run及super hot run，令某些晶片可以先於其他晶片生產，過往Intel便靠長期保持相當多的閒置產能，令大熱產品可以快速加大馬力生產，迅速搶佔市場。

然而，如此安排的弊端，在於有相當多生產設備的利用率長期偏低，如同過山車隨時有幾節車廂不載客，令Intel生產成本漸漸高於同行，失去競爭優勢，被擅長管控成本的台積電及三星迎頭趕上。

冀重奪製程領先地位 振形象

要打贏翻身仗，誠如Intel行政總裁基辛格（Pat Gelsinger）所言，首要任務是要重奪製程領先地位。Intel去年雄心勃勃地展示其4年內推出5代製程的目標，包括在2025年開始量產Intel 18A（即1.8納米製程，同期台積電將量產N2，即2納米製程）。此舉相當重要，一來Intel並不擅長在既有技術上持續降低成本（其人力成本居高不下，且內部官僚主義問題嚴重），因此在不計成本但求突破的先進製程上，反而具有較大優勢；二來Intel亦可一洗此前技術落後的印象，以技術突破重新樹立品牌形象。

而且，先進技術的盟友大多需要同時聽令於美國政府，對急欲重掌半導體霸主地位的美國而言，極需要扶助Intel重新振作。

上文提到Intel及其美國隊友，但美國以外的盟友亦同樣非常重要。荷蘭半導體光刻機製造商ASML，作為長期與Intel合作的夥伴，早前已宣布次世代的High NA（numerical aperture，數值孔徑）EUV，將於2025年率先發貨予Intel，令Intel有較多時間調試設備，以提升1.8納米製程的良率。

同時，最近關於英偉達（Nvidia）A800／H800AI晶片或面臨更嚴格出口限制的傳言，亦令筆者推測，美國相當重視AI晶片的戰略價值，例如經濟上的破壞力（以生成式transformer-based AI形成大規模失業），故美國不會坐視台積電一家獨大，並生產所有先進晶片，需要扶持第二供應商。

善用地緣政治 拓晶圓代工吸單

考慮到三星亦非美國公司，只有Intel會備受信任，而由於台積電的先進製程客戶，幾乎清一色是美國客戶，例如蘋果、Nvidia、AMD、高通（Qualcomm）、博通（Broadcom）等，筆者預期這些客戶很快便會被「鼓勵」把部分先進定單轉移到Intel生產。如此一來，即使Intel的生產成本或會高於台積電，在壓力下這些無晶圓廠的客戶仍會被迫就範。

最後，台積電在亞利桑那州興建工廠，或許部分原因便是要被「鼓勵」向Intel傳授代工生產的經驗（Intel的52及62廠亦在此州，負責2納米生產），一如特斯拉（Tesla）在中國設廠後，需要指導中國供應商。

當然，推測了這麼多，是否真的成事猶未可知。筆者認為最重要的是，市場在目擊Intel過往一連串失誤後，明顯已對其失去大部分期望，如同一個昔日的學霸，成績急劇倒退，現在大家只預期他考個合格便算達標。因此，任何超出合格綫的迹象，都將被視為驚喜，而這或許才是更值得關注的地方。

▲ 先進技術的盟友大多需要同時聽令於美國政府，對急欲重掌半導體霸主地位的美國而言，極需要扶助Intel重新振作。（路透社資料圖片）