微軟Edge內置VPN 每月免費流量增至5GB 行政人員版 2023/07/05 分享： 分享： 微軟（Microsoft）去年宣布，自家瀏覽器Edge內置由CDN服務供應商Cloudflare支援的VPN功能，以滿足使用者臨時在公共WiFi場域上網的安全需求。近日微軟再表示，用家每月可免費使用的 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 美初創研飛行汽車 Model A首准合法飛行 今日 美初創研飛行汽車 Model A首准合法飛行 Twitter限用戶閱帖量 對手Tumblr趁機吸客 2023/07/04 Twitter限用戶閱帖量 對手Tumblr趁機吸客 Switch卡槽倘藏灰塵 倡用吸塵器專用擦拭布 2023/07/04 Switch卡槽倘藏灰塵 倡用吸塵器專用擦拭布 平台Steam免版權爭議 禁AI生成內容遊戲上架 2023/07/03 平台Steam免版權爭議 禁AI生成內容遊戲上架 YouTube嚴打Ad Blocker 播3條影片後遭封鎖 2023/07/03 YouTube嚴打Ad Blocker 播3條影片後遭封鎖 科技行業 Microsoft VPN IT技術 商業