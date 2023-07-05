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微軟Edge內置VPN 每月免費流量增至5GB

行政人員版 2023/07/05

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微軟（Microsoft）去年宣布，自家瀏覽器Edge內置由CDN服務供應商Cloudflare支援的VPN功能，以滿足使用者臨時在公共WiFi場域上網的安全需求。近日微軟再表示，用家每月可免費使用的

...

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