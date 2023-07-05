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美初創研飛行汽車 Model A首准合法飛行

行政人員版 2023/07/05

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飛行汽車似乎不再是遙不可及的幻想。據CNN報道，加州初創公司Alef Aeronautics成功研發可陸空兩用的飛行汽車Model A，並獲得美國聯邦航空總署（FAA）頒發的特殊航空證，允許其以研發、

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欄名 : 科技新知

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