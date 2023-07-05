美初創研飛行汽車 Model A首准合法飛行 行政人員版 2023/07/05 分享： 分享： 飛行汽車似乎不再是遙不可及的幻想。據CNN報道，加州初創公司Alef Aeronautics成功研發可陸空兩用的飛行汽車Model A，並獲得美國聯邦航空總署（FAA）頒發的特殊航空證，允許其以研發、 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 微軟Edge內置VPN 每月免費流量增至5GB 今日 微軟Edge內置VPN 每月免費流量增至5GB Twitter限用戶閱帖量 對手Tumblr趁機吸客 2023/07/04 Twitter限用戶閱帖量 對手Tumblr趁機吸客 Switch卡槽倘藏灰塵 倡用吸塵器專用擦拭布 2023/07/04 Switch卡槽倘藏灰塵 倡用吸塵器專用擦拭布 平台Steam免版權爭議 禁AI生成內容遊戲上架 2023/07/03 平台Steam免版權爭議 禁AI生成內容遊戲上架 YouTube嚴打Ad Blocker 播3條影片後遭封鎖 2023/07/03 YouTube嚴打Ad Blocker 播3條影片後遭封鎖 商業 科技行業 創新科技及應用 汽車 美國 航空 美元