7-SELECT「極速搶請你食」有獎遊戲 一連10日 送3萬份產品

7-Eleven自家品牌7-SELECT一直用心製作多種簡單又滋味嘅產品，包括點心、飯盒、飯糰、甜品、特色小食等，黛安收到風，最近品牌換上新包裝，更破天荒利用AI科技潮流，聯同「Dee哥」何啟華，打造出獨一無二嘅7-SELECT「多重滋味宇宙」。

7-SELECT仲推出全新有獎網上遊戲「極速搶請你食」，一連10日邀請大家接受Dee哥嘅挑戰。玩家由今日（5日）早上7點起至7月14日【按此】進入活動網站，點擊開始遊戲後，即會顯示當日指定嘅7-SELECT「必搶人氣產品」，玩家要喺Dee哥整理完快餐櫃並離開熒幕後，喺快餐櫃上快速點擊指定嘅7-SELECT產品，挑戰成功即可參加大抽獎，有機會贏取免費7-SELECT產品電子換領券乙張，活動期間總共會送出3萬份7-SELECT產品。就算抽唔中免費7-SELECT產品電子換領券，玩家都可以抽中7-SELECT $3現金券乙張，即抽即中，人人有獎㗎！

抽中7-SELECT產品電子換領券嘅玩家，於登記香港手機號碼後，1個工作天內就會收到手機短訊獲得領獎連結，換領券有效期為抽到當日起計2個星期；而抽中7-SELECT $3現金券嘅玩家，可以立即儲存現金券，有效期至8月1日。

本文轉載自《晴報》