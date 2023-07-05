先進建造、力求創新 鋁遊家智慧MiC生產 推動數碼化管理

▲ 鋁遊家創辦人兼董事長鄺辰道（Eric）（左）代表鋁遊家，接受「香港經濟日報企業大獎──先進建造創新企業」獎項。

香港經濟日報企業大獎頒獎禮2023：先進建造創新企業



港府大力推動建造業創新科技，包括斥資興建先進建造業產業大樓、推動組裝合成建築法（MiC）。鋁遊家有限公司（下稱鋁遊家）作為大灣區領先的「組裝合成」建築製造企業，多年以來從事MiC研發、設計、生產、供應、安裝等相關服務，憑藉豐富的MiC經驗、優質的研發製造資源，以及不斷追求創新科技的步伐，因此榮獲「香港經濟日報企業大獎──先進建造創新企業」獎項。



洞察先機 快速布局 成灣區首家多結構MiC製造企業



鋁遊家創辦人兼董事長鄺辰道（Eric）直言：「鋁遊家獲頒『先進建造創新企業』這項殊榮，關鍵可總結為『天時、地利、人和』，缺一不可！」他補充，鋁遊家的成就關鍵，離不開市場機遇、企業實力優勢，以及員工的付出。

面對建造業勞動力短缺、建造成本高昂，以及生產力不足等多方面因素，港府自2018年起推動「建造業2.0」策略，冀透過推動MiC創新建築方法，不但縮短工地施工時間、提高生產效能，亦可確保施工質素、工地安全，同時亦在可持續發展方面作出貢獻。去年施政報告更提出造地建屋要「提量、提速、提效、提質」，目標在10年建設33萬套公營房屋、5年建設3萬套簡約公屋。

▲ 由鋁遊家生產製造的「博愛 • 江夏圍村」今年3月正式入伙，屬全港最大型過渡性房屋項目。

有見及此，鋁遊家洞悉市場機遇，快速布局，打造多結構MiC一站式解決方案。公司憑藉創新技術、優秀的人力資源以及龐大的灣區土地，成為大灣區首家同時掌握鋁、鋼、混凝土三大MiC結構技術生產能力的供應商，目前鋁遊家在香港已完成45項MiC項目，當中包括過渡性房屋、公營房屋、臨時檢疫隔離設施等，成績有目共睹。



650公頃灣區廠房 成一站式生產基地



「我們在大灣區肇慶設有650公頃規模宏大的一站式現代化生產基地，規劃年產能超過13萬個MiC模塊，生產規模遙遙領先。」Eric分享，鋁遊家在肇慶偌大的廠房裡，擁有鋁型材廠、模具製造、攪拌站、機器人鋼架焊接綫、門窗組裝綫、MiC組裝綫等產業鏈配套，由原材料生產至後期交付、安裝甚至售後服務，鋁遊家香港和國內團隊都一手包辦。

Eric深信先進創新的建築技術需要不斷研發、探索，「我們堅持技術創新、品質服務，注重研發設計和高質素人才培養，持續以敏銳超前的發展觸覺，不斷探索先進、可持續發展的生產和建造技術。」因此鋁遊家組建了自家的金屬結構和混凝土結構MiC研發技術團隊，現時已擁有超過250項專利，累計獲得逾50項國內外榮譽。公司亦一直優化建築信息模擬技術（BIM）、企業資源管理系統（ERP）等智慧元素，更投入資金研發出自家「ALUSMART」供應鏈系統管理系統，不斷投入資源在行業數碼化和智能生產，希望打造智能製造的港式MiC示範基地。

▲ 鋁遊家在大灣區肇慶設有650公頃的一站式現代化生產基地，設有多個MiC分廠、MiC建築體驗中心和員工生活區。

為香港建造業持續增值 打造標桿示範



被問到獲獎感受，Eric分享：「這不僅是對我們企業過往在建築領域持續追求卓越的充分肯定，更是對我們未來推動智能製造和可持續發展戰略的有力鞭策。」

他更表示，除了榮幸和感激，更多的是責任。「我們會帶頭積極融入國家打造『智能建造、世界強國』的發展大局，配合特區政府推廣組裝合成建築法，為香港建造業『提量、提速、提效、提質』，秉持創新精神和專業服務，以更前沿、高效、可持續發展的建築技術，為客戶帶來更可靠、更經濟的服務方案，不斷推動業界的共同進步和發展，齊心建設香港。」

鋁遊家一直努力與學術界研究MiC更多的可能性，現時已逐步由低層鋼結構MiC建築，往高層鋼結構MiC和高層混凝土MiC等永久建築方向轉型。未來，鋁遊家會持續引進新型材料，例如高強度鋼、輕質混凝土等，透過結合不同新型生產工藝，為香港建造業持續增值。

借獲獎契機，Eric表示，希望鋁遊家透過不斷推動技術的升級和轉型，以高效、創新、可持續發展的解決方案，為香港和內地建築行業發展作出積極的貢獻。他認為，香港和內地在MiC的市場前景非常廣闊，MiC亦是大勢所趨。「鋁遊家希望能夠為業界打造標桿示範，為香港工業往綠色低碳、環保可持續發展、創新科技方面繼續努力；更希望鼓勵業界廣泛應用MiC技術，回應港府提量、提速、提效、提質的目標，融入國家發展大局，實現2060碳中和目標。」

▲ 生產基地設有一條自動化機械人焊接生產綫，整個焊接過程都是全自動生產，快而準同時減低成本。

▲ 組裝合成組件可統一在廠房生產，然後到工地現場進行吊裝。

香港經濟日報企業大獎頒獎禮2023網站：bit.ly/HKET_Excellence_Awards

(特約)