滙豐大灣區ESG指數穩步上行 聚焦金融及消費品行業綠色轉型

內地正全力推動經濟社會發展全面綠色轉型，二十大報告明確指出要推動經濟社會發展綠色化、低碳化，完善支持綠色發展的金融和投資。粵港澳大灣區（下稱大灣區）作為擁有強大金融基建、完善產業體系、明顯集群優勢的世界級灣區，將成為國家實現「3060 雙碳」目標的重要推動力，因此區內的ESG發展趨勢及表現相當受市場關注。

滙豐和中節能皓信於去年聯合發布首個聚焦大灣區的ESG（環境、社會及管治）指數「滙豐大灣區ESG指數」（下稱指數），以定期評估大灣區整體的ESG發展水平，推動大灣區ESG理念和可持續發展的進程。該指數最新季度報告顯示，去年第四季至今區內ESG表現持續穩步上升，2022年第四季度和2023年第一季度分別達到120.27和117.26，按年增長4%和2%。

▲ 粵港澳大灣區是國家實現「3060 雙碳」目標的重要推動力，因此區內的ESG發展趨勢及表現相當受市場關注。

子指數按年升15% 綠色金融發展迅速



除了編制大灣區ESG區域指數外，該指數亦會就城市、重點行業及公司發展發布子指數（sub-index）。今年首季大灣區ESG行業子指數的平均值達到155.05，按年增長15%，指數內的八大重點行業，包括通訊服務、可選消費品、日常消費品、能源、金融、醫療保健、工業，以及房地產，整體ESG表現在過去兩個季度均有所改善，其中金融及工業的ESG表現持續位居領先位置。

在綠色和可持續融資顯著增長的驅動下，金融行業的ESG表現在去年第四季度明顯提升。滙豐大灣區辦公室總經理陳慶耀指出，受惠於防疫政策調整及接連出台的多項經濟支持措施，大灣區過去大半年的經濟和社會發展均有顯著改善，從而帶動企業對綠色金融產品和服務需求增加，大灣區GSSS（綠色、社會、可持續發展和可持續發展掛鈎）債券的發行規模於去年末季和今年首季分別按年增長71%和96%。



可持續消費模式抬頭 新能源車具龐大機遇



其他重點行業方面，可選消費品行業（即必須消費以外的消費品，如汽車、服裝、奢侈品等）的ESG表現亦有明顯提升，去年第四季度及今年首季度分別提升了17%和21%。在大灣區主要城市，綠色和可持續的消費方式正逐漸成為消費者的選擇，這種趨勢給可選消費品行業及其子行業帶來了機遇。同時，政府及企業鼓勵綠色消費，推動可持續產品及業務模式的舉措，都為可選消費品行業創造有利條件，促使相關企業更積極參與氣候行動，提升ESG管理水平。

▲ 大灣區在新能源車製造及銷售方面保持領先，為提升相關領域的ESG表現創造有利條件。

該指數最新季度報告深入分析了可選消費品中的汽車和紡織服裝子行業的 ESG發展現狀。隨着政府推動低碳轉型和支持新興產業發展的多項政策相繼實施，粵港澳三地在跨境電商、新能源汽車和智能網聯汽車等領域不斷深化合作。大灣區具備強大的研發能力優勢，足以把握傳統燃油汽車過渡至新能源轉型的機遇，目前廣州已成為内地重要的新能源車生產基地，而深圳則在新能源車銷售和使用率方面保持領先，為提升相關領域的ESG表現創造有利條件。



紡織服裝業實現轉型 減排有助分數提升



此外，紡織服裝業作為廣東傳統的支柱產業，正通過採用先進的生產工藝及鼓勵循環利用等措施降低排放，實現綠色轉型，在過去兩個季度為行業的ESG表現注入新動力。

「滙豐大灣區ESG指數」每季度定期更新，以審視區內整體市場趨勢及政策走向，並會於城市、行業及企業層面作詳細分析，藉此為不同機構、公司及個人提供具實際參考價值的指引，啟發他們實踐ESG和提升相關表現。



（特約）