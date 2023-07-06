年輕人跟老婆婆為很小事情先來口角，繼而三十秒內轉為肉搏戰；中學生取飲品不小心濺着一名女士，其兒子遇上學生拿餐具追打學生而犯官非。實在不解，何必為芝麻綠豆事情動火。

醫生最近乘高鐵，周末人多擠迫，大家要輪候升降機到低層上火車，有一位伯伯站在Control Panel（控制台）前，但又不懂得去按關門掣，升降機停着不動，有小夥子提醒伯伯關門，豈知伯伯老羞成怒，登時破口大罵，氣氛突變緊張，罵戰一觸即發，幸得小夥子脾氣好，不跟他計較，伯伯也不能繼續下去。

口角爭執跟談情說愛實有不少相似之處，首先要兩人同意才能發生，無論一方如何粗口爛舌地問候對方祖宗十八代，只要對方不作回應，爭執便自動告吹；就如一方極力示愛，另一方愛理不理，就談不成戀愛。

另外，兩者都是非理性行為，主要是由原始情緒反應所操控，怒火源自杏仁體（Amygdala）反應，一旦觸發更可引發原始暴力行為，因早在人類進化前，便是靠此反應爭取生存機會，獵與被獵、打與被打、追與被追，生存力量正源自這基本反應。而愛情則由Limbic System（邊緣系統）主宰，一旦觸發多類賀爾蒙和化學物質，例如：Dopamine（多巴胺）、Serotonin（血清素）、Endorphins（內啡肽）傾巢而出，輕飄飄快感便令人不能自拔。

最後，動怒和動情都要講求對象，不值得你動情的人是否真值得你去動怒？