  • 29°C
香港時間 : 2023706日 (週四) 01:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

動怒動情

副刊版 2023/07/06

分享：

分享：

年輕人跟老婆婆為很小事情先來口角，繼而三十秒內轉為肉搏戰；中學生取飲品不小心濺着一名女士，其兒子遇上學生拿餐具追打學生而犯官非。實在不解，何必為芝麻綠豆事情動火。

醫生最近乘高鐵，周末人多擠迫，大家要輪候升降機到低層上火車，有一位伯伯站在Control Panel（控制台）前，但又不懂得去按關門掣，升降機停着不動，有小夥子提醒伯伯關門，豈知伯伯老羞成怒，登時破口大罵，氣氛突變緊張，罵戰一觸即發，幸得小夥子脾氣好，不跟他計較，伯伯也不能繼續下去。

口角爭執跟談情說愛實有不少相似之處，首先要兩人同意才能發生，無論一方如何粗口爛舌地問候對方祖宗十八代，只要對方不作回應，爭執便自動告吹；就如一方極力示愛，另一方愛理不理，就談不成戀愛。

另外，兩者都是非理性行為，主要是由原始情緒反應所操控，怒火源自杏仁體（Amygdala）反應，一旦觸發更可引發原始暴力行為，因早在人類進化前，便是靠此反應爭取生存機會，獵與被獵、打與被打、追與被追，生存力量正源自這基本反應。而愛情則由Limbic System（邊緣系統）主宰，一旦觸發多類賀爾蒙和化學物質，例如：Dopamine（多巴胺）、Serotonin（血清素）、Endorphins（內啡肽）傾巢而出，輕飄飄快感便令人不能自拔。

最後，動怒和動情都要講求對象，不值得你動情的人是否真值得你去動怒？

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

最新專欄文章 更多

真的老了
2023/06/30
真的老了
特急步行團
2023/06/29
特急步行團
顧此不失彼
2023/06/23
顧此不失彼
無知自由
2023/06/22
無知自由
不是問題的問題
2023/06/16
不是問題的問題
莫樹錦 家庭教育

上一篇文章

《一行禪師 佛雨灑下》

下一篇文章

切勿亂做過江龍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？