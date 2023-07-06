人活到某個歲數，還千方百計非要惹人注意不可，纏呀纏的，就是一種病態。這通常都是一個惡性循環：愈要人知他存在，愈做着各種各樣的大小動作引起關注，結果愈發惹人反感，但這類人又沒有自知之明，並不知道自己實在惹人討厭，於是今次別人無反應，下次又將行動升級，要不增加纏人頻密度、要不轉變纏人方式，總之務求最終纏得上為止。

這類人首先唔知埞、不懂處世之道，人家無興趣、無表示、無反應，即說明無意跟你互動，但他卻繼續纏，那就變成一種打擾了。打擾是一種主觀感受，就是人家不想和你有任何互動，而你偏沒有自知之明，死纏爛打，那就令人感到極度厭煩了。沒有一種感情，無論是友情或愛情，是靠不停打擾人家而可以成功地纏出來的。人活到某個歲數，還不知道這樣的道理，活該令人討厭。

這類藤蔓般愛纏人的人，在工作上和非工作上都見過，以我個性，尤其反感，亦不會客氣。有些人是煩到令人想給他最後的餘地都不能的，但是確實有些人真的人生無聊到要靠纏得上別人才覺有點細藝。對於這類人，我是斬釘截鐵、毫不留情的，因為這類藤蔓人無自知之明，對他客氣一點，會以為又有一綫曙光，他不懂見好便收，只會繼續起勁纏擾。這類不理自己行為是否滋擾到別人的人，已不懂基本EQ、別人感受和社交禮儀，那無論在工作上、社交上或做人上，大多失敗收場，而我們是沒有義務去entertain和接收這類病態藤蔓人的。

因此，識揀朋友很重要，人到中年，時間精力有限，關於朋友，不缺亦不濫，只選優質朋友交往，適時互動、適時不打擾，彼此深明優雅相處之道，那才能細水長流。