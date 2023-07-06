善用港核心競爭力 參與大灣區建設

瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）上月公布《2023年世界競爭力年報》（IMD World Competitiveness Yearbook），在64個受評比的經濟體中，丹麥繼去年後繼續保持榜首位置。

IMD世界競爭力評比是以「經濟表現」（economic performance）、「政府效能」（government efficiency）、「企業效能」（business efficiency）和「基礎建設」（infrastructure）4大指標（共含330多個子項指標），評比全球64個經濟體。

根據今年的報告，世界競爭力前10名依序為丹麥、愛爾蘭、瑞士、新加坡、荷蘭、台灣、香港、瑞典、美國、阿拉伯聯合酋長國。

丹麥繼去年後，今年繼續保持榜首位置；愛爾蘭從去年第11位，躍升至今年第2位；瑞士則由去年第2位，跌落至第3位（見表）。

亞洲地區競爭力 持續提升

看深一層，排名前3位的國家，都是小型經濟體。報告認為，3個國家能夠充分利用市場准入和貿易夥伴的優勢，最終取得較別國優勝的競爭力。仔細考量評審的意見，丹麥之所以能夠名列前茅，是基於該國在4個衡量競爭力的大指標上，都持續取得良好成績，在「商業效能」排名第1、在「基礎設施」排名第2，在「政府效率」亦較去年有所改善，從第6位上升到第5位。

愛爾蘭排名大幅提升，很大程度上得益於「經濟表現」大指標有顯著進步，從第7位升至第1位；至於瑞士，則憑藉在所有衡量競爭力指標的表現強勁，其中「政府效能」和「基礎建設」方面排名第1，「經濟表現」亦有所改善，從第30位上升到第18位，即使「商業效能」排名有所倒退，從第4位下降至第7位，仍然能夠躋身到整體第3名位置。

從地區競爭力的角度觀察，歐洲有5個經濟體躋身十大最具競爭力的國家或地區，這5個最具競爭力的經濟體，均擁有高效的制度，反映制度效能在推動經濟持續成長中的重要性，這點也是歐洲繼續取得世界競爭力優勢的關鍵所在；亞洲有4個國家或地區躋身十大，顯示亞洲的經濟與商業發展潛能及競爭力，正在持續提升和強化；至於美洲，則只有美國排名第9位，只較阿聯酋高一位。

疫情損港經濟 惟國際貿易仍強

香港由去年第5位，下降兩位至排名第7，報告指出，香港之所以排名下跌，主要在「經濟表現」大指標下的兩個子項--本地經濟（domestic economy，第56位）、就業（employment，第45位）急遽下降所致，拖累「經濟表現」大指標跌至第36位。

很顯然，本地經濟大幅下滑，並曾出現季度性負增長，無疑是受到新冠疫情重創所致；不過，香港在「政府效能」的大指標上，則排名世界第2，且在若干子項指標中表現仍然強勁，包括國際貿易（international trade）排名第5、國際投資（international investment）第3、稅務政策（tax policy）第3、商業立法（business legislation）更排名第1，顯示香港一直保持國際貿易和投資上的固有優勢，而本港普通法制度在商業上的透明性、可預測性和有效性，加上簡單的低稅率制度，成為香港優勢的基礎所在，這是香港必須維護、不能受到削弱的部分。

此外，在管理實踐（management practices，第6位）、教育（education，第9位）等這些排列在10名內的優勢項目，無疑就是香港整體競爭力的關鍵所在，也是香港經濟進一步發展的基礎，須加以鞏固，並進一步加強。

值得警惕的是，報告指出香港的數碼工具和技術應用（digital tools and technologies），由第14位跌至22位；在「管理實踐」分項下的顧客滿足度（customer satisfaction），由15位跌至23位；在「公共財政」分項下的「政府預算盈餘／赤字」（government budget surplus/deficit）排第49位，這些明顯下降的因素，需要加以注視和改良。

FDI流量列前茅 顯國際金融地位

目前，在科技和創新不斷取得進步的發展形勢下，經濟體的可持續發展相當依賴科技和創新推動。人工智能各種技術以至商業模式的更新，以前所未有的速度和頻密度作出突破，人機技術、自動化和數碼化，對製造業、服務業，尤其在綠色經濟上的應用，使各地政府需要以更靈活、更及時和更具彈性的政策及管理，作出應對，並且把自身的核心資源和優勢，用在關鍵和有效的發展路徑上，這一點十分重要。

從《2023年世界競爭力年報》中看到，香港在國際貿易、國際投資、稅務政策、商業立法、管理實踐、教育等領域，均位列全球競爭力十大之內。

此外，英國智庫Z/Yen與深圳中國綜合開發研究院於3月發布的全球金融中心指數中，本港為全球第四大金融中心；另根據聯合國貿發會議（UNCTAD）的《2022年世界投資報告》，香港為全球的領先投資中心，於2021年外國直接投資（FDI）的流入量和流出量，分別排名世界第3和第7，顯示香港作為國際金融中心和投資中心的實力。這些香港經濟發展的核心競爭優勢，無疑是用在關鍵發展路徑上的寶貴資源。

與大灣區城市合作 增發展動能

目前，中國正加快推進和落實「一帶一路」倡議，而國家發展和改革委員會與粵港澳三地政府於2017年7月在香港簽署《深化粵港澳合作推進大灣區建設框架協議》，據協議「總則」所列的三方「合作目標」分工，港方為「鞏固和提升香港國際金融、航運、貿易三大中心地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐地位和國際資產管理中心功能，推動專業服務和創新及科技事業發展」。

很顯然，香港可以把自身的核心競爭力優勢，與國家的「一帶一路」倡議政策對接，通過參與「一帶一路」建設，並發揮國際金融中心優勢，同時利用好優良的科技基礎設施、普通法體制、寬廣的國際貿易和投資網絡、高等教育訓練出來的人才和豐富的基礎研究成果，加強與大灣區城市合作，發揮香港作為創新與市場對接器的功能，進一步建構更多推動經濟增長的能量，全面提升香港對外的競爭力和發展潛能。

▲ 香港可以把自身核心競爭力優勢，與國家的「一帶一路」倡議政策對接，並加強與大灣區城市合作，全面提升本港對外的競爭力和發展潛能。（資料圖片）