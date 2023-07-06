Google更新私隱政策 允公共數據作訓練AI

自生成式AI推出以來，由於涉及利用互聯網的數據來訓練內容，這引起大量版權和私隱爭議。Google日前更新私隱政策規定，允許該公司採用互聯網上的公共數據來訓練旗下AI模型。

該政策提到，Google現時可

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