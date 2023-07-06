Google更新私隱政策 允公共數據作訓練AI 行政人員版 2023/07/06 分享： 分享： 自生成式AI推出以來，由於涉及利用互聯網的數據來訓練內容，這引起大量版權和私隱爭議。Google日前更新私隱政策規定，允許該公司採用互聯網上的公共數據來訓練旗下AI模型。 該政策提到，Google現時可 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 美初創研飛行汽車 Model A首准合法飛行 2023/07/05 美初創研飛行汽車 Model A首准合法飛行 微軟Edge內置VPN 每月免費流量增至5GB 2023/07/05 微軟Edge內置VPN 每月免費流量增至5GB Twitter限用戶閱帖量 對手Tumblr趁機吸客 2023/07/04 Twitter限用戶閱帖量 對手Tumblr趁機吸客 Switch卡槽倘藏灰塵 倡用吸塵器專用擦拭布 2023/07/04 Switch卡槽倘藏灰塵 倡用吸塵器專用擦拭布 平台Steam免版權爭議 禁AI生成內容遊戲上架 2023/07/03 平台Steam免版權爭議 禁AI生成內容遊戲上架 Google 機械人 人工智能