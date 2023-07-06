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麥當勞App限時優惠 $20歎2件麥炸雞

行政人員版 04:00 2023/07/06

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今日係國際炸雞日，大家梗係要歎下炸雞應節啦！黛安收到風，麥當勞將為App會員帶來限時優惠，畀大家享受麥炸雞嘅Juicy「脆」味！會員喺今明兩日（6日及7日）只要喺麥當勞App選購「$20歎麥炸雞（2件雞錘）」電子優惠券，即可以震撼價品嘗原味、蜜糖BBQ或鹽酥麥炸雞喇！此外，App內仲有多款麥炸雞優惠券任君選擇，包括「$36原味麥炸雞（2件）套餐」及「$85麥炸雞分享桶」等，同樣咁滋味。

深海狹鱈魚柳精選早晨套餐登場

另外，今日起仲有全新深海狹鱈魚柳精選早晨套餐登場，麥當勞更邀請到譚旻萱（Mandy）演唱宣傳短片主題曲，以甜美聲綫帶來別具海洋滋味嘅豐盛早餐，為大家注滿能量，精神奕奕迎接新一天嘅挑戰。

公關姊妹話，深海狹鱈魚柳精選早晨套餐選用捕獲自北太平洋可持續來源嘅深海狹鱈魚柳，並獲得海洋管理委員會（MSC）嘅國際標準認證。原塊狹鱈魚柳加上脆漿及麵包糠脆炸至外脆內嫩，每一啖都感受到滿滿香脆嫩滑滋味；精選早晨套餐內更包括優質嫩滑炒蛋、來自美國等地原隻馬鈴薯製成嘅脆薯餅和英式鬆餅，夠晒豐盛呀。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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