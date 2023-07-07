2022/23 Métiers d'art collection CHANEL西非達卡時裝與文化的交流 副刊版 2023/07/07 分享： 分享： 要談CHANEL實在有數不完的話題，最新鮮的話題是品牌將於今年11月2日在深圳舉行早春系列時裝展，亦是自2019年以來在中國舉行最大型的活動。而刻下的是來自品牌工藝坊系列（Métiers d'art） ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 梅根是否代言？Dior要澄清的是…… 今日 梅根是否代言？Dior要澄清的是…… 郭培中國高訂第一人 2023/06/30 郭培中國高訂第一人 LilyEve 變種愛馬仕 2023/06/16 LilyEve 變種愛馬仕 6月Pride Month 時尚之旅 2023/06/16 6月Pride Month 時尚之旅 Yohji Yamamoto X New Era 牡丹花開 2023/06/09 Yohji Yamamoto X New Era 牡丹花開 時裝服飾 時裝服飾種類 Chanel 手袋 鞋履 塞內加爾 法國 消費資訊