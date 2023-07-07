2022/23 Métiers d'art collection CHANEL西非達卡時裝與文化的交流

要談CHANEL實在有數不完的話題，最新鮮的話題是品牌將於今年11月2日在深圳舉行早春系列時裝展，亦是自2019年以來在中國舉行最大型的活動。而刻下的是來自品牌工藝坊系列（Métiers d'art）

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