探索非一般的珠寶 L'ECOLE策動已故藝術家Daniel Brush展覽

藝術家對藝術的熱愛至死不渝，他們的從一而終令人動容，Daniel Brush就是一個好例子。L'ECOLE珠寶藝術學院亞太區分校全新主題展覽，便是展出這位美國藝術家的作品，展覽由數年前已經開始籌劃，

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