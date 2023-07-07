  • 29°C
香港時間 : 2023707日 (週五) 02:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

探索非一般的珠寶 L'ECOLE策動已故藝術家Daniel Brush展覽

副刊版 2023/07/07

分享：

分享：

藝術家對藝術的熱愛至死不渝，他們的從一而終令人動容，Daniel Brush就是一個好例子。L'ECOLE珠寶藝術學院亞太區分校全新主題展覽，便是展出這位美國藝術家的作品，展覽由數年前已經開始籌劃，

...

欄名 : Jewelry

最新專欄文章 更多

CARTIER復刻咖啡豆經典系列 新廣告找Elle Fanning複製Grace Kelly
2023/06/30
CARTIER復刻咖啡豆經典系列 新廣告找Elle Fanning複製Grace Kelly
凱旋到港 CINDY CHAO新作首現香港
2023/06/16
凱旋到港 CINDY CHAO新作首現香港
CHOPARD向七大藝術致敬
2023/06/09
CHOPARD向七大藝術致敬
陳卓賢飾演CHAMUET蜜蜂王子
2023/06/02
陳卓賢飾演CHAMUET蜜蜂王子
Boucheron 黑化四重奏
2023/05/19
Boucheron 黑化四重奏

上一篇文章

2022/23 Métiers d'art collection CHANEL西非達卡時裝與文化的交流

下一篇文章

破格囚犯酒莊 與日本書道家聯乘推限量版
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？