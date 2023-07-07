探索非一般的珠寶 L'ECOLE策動已故藝術家Daniel Brush展覽 副刊版 2023/07/07 分享： 分享： 藝術家對藝術的熱愛至死不渝，他們的從一而終令人動容，Daniel Brush就是一個好例子。L'ECOLE珠寶藝術學院亞太區分校全新主題展覽，便是展出這位美國藝術家的作品，展覽由數年前已經開始籌劃， ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 CARTIER復刻咖啡豆經典系列 新廣告找Elle Fanning複製Grace Kelly 2023/06/30 CARTIER復刻咖啡豆經典系列 新廣告找Elle Fanning複製Grace Kelly 凱旋到港 CINDY CHAO新作首現香港 2023/06/16 凱旋到港 CINDY CHAO新作首現香港 CHOPARD向七大藝術致敬 2023/06/09 CHOPARD向七大藝術致敬 陳卓賢飾演CHAMUET蜜蜂王子 2023/06/02 陳卓賢飾演CHAMUET蜜蜂王子 Boucheron 黑化四重奏 2023/05/19 Boucheron 黑化四重奏