破格囚犯酒莊 與日本書道家聯乘推限量版 副刊版 2023/07/07 分享： 分享： 這間加州酒莊名字採用「囚犯」Prisoner已經非常破格，最新出品更強調「大膽不敵」（I am Fearless），並且與日本著名書道家川尾朋子合作推出限量版禮盒，對於一眾愛酒之士，印象肯定加分。 就好 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Wine 最新專欄文章 更多 Macallan x 攝影師創作3幅作品 展現Double Cask Collection色彩魅力 2023/06/16 Macallan x 攝影師創作3幅作品 展現Double Cask Collection色彩魅力 馬爾代夫酒店推出二人套餐 品試海底陳年Dom Perignon香檳 2023/06/02 馬爾代夫酒店推出二人套餐 品試海底陳年Dom Perignon香檳 因畢彼特之名 Fleur de Miraval Rose 香檳 ER3 2023/05/26 因畢彼特之名 Fleur de Miraval Rose 香檳 ER3 Highland Park紀念酒廠成立225周年 推出54年單一麥芽威士忌 2023/05/19 Highland Park紀念酒廠成立225周年 推出54年單一麥芽威士忌 Dom Perignon x Lady Gaga 展現釀酒與作曲的藝術創意 2023/04/28 Dom Perignon x Lady Gaga 展現釀酒與作曲的藝術創意 美國 葡萄酒 日本 品牌 戰爭 意大利 音樂 表演 東京 西班牙