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破格囚犯酒莊 與日本書道家聯乘推限量版

副刊版 2023/07/07

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這間加州酒莊名字採用「囚犯」Prisoner已經非常破格，最新出品更強調「大膽不敵」（I am Fearless），並且與日本著名書道家川尾朋子合作推出限量版禮盒，對於一眾愛酒之士，印象肯定加分。

就好

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欄名 : Wine

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