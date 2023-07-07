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第10屆Only Watch 11月舉行拍賣 62款錶作為慈善創意大爆發

副刊版 2023/07/07

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自2005年開始、每兩年一度的Only Watch，是由創辦人Luc Pettavino為其摩納哥杜氏兒童肌肉萎縮症研究協會籌款所發起的錶壇拍賣活動。今年第10屆Only Watch將於11月5日在日

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欄名 : Watch

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