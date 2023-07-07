第10屆Only Watch 11月舉行拍賣 62款錶作為慈善創意大爆發 副刊版 2023/07/07 分享： 分享： 自2005年開始、每兩年一度的Only Watch，是由創辦人Luc Pettavino為其摩納哥杜氏兒童肌肉萎縮症研究協會籌款所發起的錶壇拍賣活動。今年第10屆Only Watch將於11月5日在日 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 由PP創辦人分道揚錶說起…… Czapek & Cie X 東方表行 2023/06/30 由PP創辦人分道揚錶說起…… Czapek & Cie X 東方表行 長期溫和增長 業務極為穩健VISA攻守兼備 2023/06/24 長期溫和增長 業務極為穩健VISA攻守兼備 日本直擊錶王補完計劃 Patek Philippe 2023年東京鐘錶藝術大展 2023/06/23 日本直擊錶王補完計劃 Patek Philippe 2023年東京鐘錶藝術大展 聯儲局6月停加息 鮑威爾：減息要兩年後 2023/06/17 聯儲局6月停加息 鮑威爾：減息要兩年後 蘋果創歷史新高 可成首隻4萬億市值股？ 2023/06/10 蘋果創歷史新高 可成首隻4萬億市值股？