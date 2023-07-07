阿維塔11、小鵬G9、蔚來ES6、問界M5、極狐αT……一半香港人不大熟悉的名字，代表着中國夢，而夢已開始成真。

惟有「比亞迪」這名字是港人較熟悉的，代表着中國內地電動車，「比亞迪」的漢語拼音Bi Ya Di（BYD），而BYD正好令人聯想到Build your dreams，即「建立你的夢」，也是比亞迪的口號。醫生未能確認始夢者為誰，但卻能目睹今天的夢境成真。

到珠海打高球度周末，朋友相約去「睇車」，不睇猶自可，一睇便叫笨，怨自己為何心急去買外國入口的電動車。以那架ES6為例，雙電機四驅，時速零到一百公里只需四秒，有高精度多方激光雷達和多個感知硬件，可以自動泊位，也加強保護裝備，售價在內地不足四十萬元人民幣。而那阿維塔11外形媲美保時捷Taycan，性能、速度也不遑多讓，是長安汽車跟華為合作的品牌，把多款人工智能帶進電動車市場。

回想二十多年前，醫生第一次北上祖國，主要見到Volkswagen的油渣車，外觀內在都是第三世界產品，更是環境污染的罪魁禍首，街道上難得一見像樣的車輛。當年，這世界大國差不多全靠外國在境內設廠才能生產汽車，明顯地，外國人不會把最好的科技引進中國，全靠中國無數建夢者共同努力，短短二十多年內，竟能在電動車領域獨領風騷。現今只是見到開始，各式各款電動車在中國大小道路上奔馳，不久將來，以此質素、以此價錢，相信不難在全世界都能見到蔚來、阿維塔、比亞迪……

中國夢成為世界夢。