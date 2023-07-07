誰助長了性騷擾慣犯？

近日，性騷擾因台灣#MeToo風暴而又再引起公眾注意。關於性騷擾，不少人仍有三大迷思：一、以為只有男士向女士性騷擾；二、以為性騷擾加害人不知道某些行為是性騷擾；三、以為要去到非自願性的身體接觸，才叫性騷擾。因為有此誤解，很多性騷擾加害者都可逍遙法外，繼續膽生毛地向不同目標性騷擾。有些受害人要到若干年後再回想，才驚呼：I didn't even know I was sexually harassed（我當時還不知道自己被性騷擾啊）。

要知道，調情和性騷擾是兩回事，前者是兩者在關係基礎上，雙方有共識和默契，後者則是未得另一方同意下強行騷擾。發生在職場的性騷擾很多，美國公平就業機會委員會在二○二二年的大型調查發現，性騷擾受害人有男有女，但只有兩成半的職場性騷擾是有向機構舉報的，當中有三分二的加害人是受害人的上司或上層。換言之，有七成半的加害人仍逍遙法外。調查顯示，約三分一曾在職場遭受性騷擾的女性在三十五歲以下；而半數受害人表示將性騷擾事件說出來時，曾遭加害人報復及唱衰。

隨着公眾對性騷擾的了解愈多，愈能辨清一個行為本質上是否屬於性騷擾，包括：一、身體接觸或進一步行動；二、性示意；三、性要求；四、性話題（討論身材、性行為、黃色笑話）；五、展示裸體、三級照片或刊物等；六、任何肉體上、言語上或非言語上的行為（不受歡迎的攬抱、強吻、威脅不就範會失去工作等）。

但今時今日，竟仍有三成六的機構從不向職員教育職場性騷擾是甚麼一回事。因此，很多性騷擾加害人被投訴時，會以「我不知這是性騷擾」、「It was just a joke」等意圖洗脫性騷擾行為的嚴重性。而有些機構，只想息事寧人，反會認為受害投訴人麻煩和搞事，寧願放生性騷擾加害人，變相助長多一個逍遙法外的Serial Harasser（性騷擾慣犯）。