誰助長了性騷擾慣犯？

近日,性騷擾因台灣#MeToo風暴而又再引起公眾注意。關於性騷擾,不少人仍有三大迷思:一、以為只有男士向女士性騷擾;二、以為性騷擾加害人不知道某些行為是性騷擾;三、以為要去到非自願性的身體接觸,才叫性騷擾。因為有此誤解,很多性騷擾加害者都可逍遙法外,繼續膽生毛地向不同目標性騷擾。有些受害人要到若干年後再回想,才驚呼:I didn't even know I was sexually harassed(我當時還不知道自己被性騷擾啊)。

要知道,調情和性騷擾是兩回事,前者是兩者在關係基礎上,雙方有共識和默契,後者則是未得另一方同意下強行騷擾。發生在職場的性騷擾很多,美國公平就業機會委員會在二○二二年的大型調查發現,性騷擾受害人有男有女,但只有兩成半的職場性騷擾是有向機構舉報的,當中有三分二的加害人是受害人的上司或上層。換言之,有七成半的加害人仍逍遙法外。調查顯示,約三分一曾在職場遭受性騷擾的女性在三十五歲以下;而半數受害人表示將性騷擾事件說出來時,曾遭加害人報復及唱衰。

隨着公眾對性騷擾的了解愈多,愈能辨清一個行為本質上是否屬於性騷擾,包括:一、身體接觸或進一步行動;二、性示意;三、性要求;四、性話題(討論身材、性行為、黃色笑話);五、展示裸體、三級照片或刊物等;六、任何肉體上、言語上或非言語上的行為(不受歡迎的攬抱、強吻、威脅不就範會失去工作等)。

但今時今日,竟仍有三成六的機構從不向職員教育職場性騷擾是甚麼一回事。因此,很多性騷擾加害人被投訴時,會以「我不知這是性騷擾」、「It was just a joke」等意圖洗脫性騷擾行為的嚴重性。而有些機構,只想息事寧人,反會認為受害投訴人麻煩和搞事,寧願放生性騷擾加害人,變相助長多一個逍遙法外的Serial Harasser(性騷擾慣犯)。