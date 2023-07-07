法國暴動顯示 社交媒體應整頓

法國一名17歲沒有駕駛執照的北非阿爾及利亞裔少年，載着兩名同伴駕駛着一輛掛有波蘭車牌的平治汽車，被警察截停時不顧而去，因而被警察開槍射死，事件引致法國多個城市的抗議及暴動，幾天之內，700多幢建築物受損，多家超級市場及餐館被搶掠及破壞，連公眾圖書館及幼兒院也被燒，暴動更蔓延至原本與世無爭的瑞士。

過往法國示威 多有關經濟因素

示威甚至是暴亂，在法國並不罕見，但今次卻確有奇怪之處。過往法國的示威，多與經濟因素有密切關係，例如2018年11月開始的「黃背心運動」，起因是為了抗議油價持續上升，以及燃油稅被調高；去年10月的罷工，是要求加薪及抗通脹；至於今年3月的罷工，則是為了抗議法定退休年齡由62歲延至64歲。

我們大可選擇認同或不認同這些抗爭是否合理，我生性勤勞，對人均壽命83歲的法國人堅持要62歲便退休甚感奇怪，但也明白他們是為了早點拿到退休福利，至於政府錢從何而來，他們一般不會理會；今次17歲少年被殺事件，卻沒有明顯的經濟元素，勉強加入利益考量，頂多只能說法國的黑人及阿拉伯裔人民感到被歧視，故招致警察的過度反應。

種族歧視當然不對，這名少年死得也冤枉，但我看來，這是一宗使人同情的悲劇，多於系統性的不公義。法國人要18歲才可駕車，警察見到一名少年在駕駛着一輛波蘭車牌的豪車，哪能不生疑？該名少年則早已有多次無牌開車的前科，情急之下逃跑人之常情，但卻釀成殺身之禍。若在美國，這恐怕不是新聞，警察截停汽車時，司機雙手若不放在軚盤之上，警察便可隨時開槍矣。法國的司法部門一早已宣布會徹查此案，那名按足法國法律行事的倒楣警察，已近乎崩潰，那些暴動還有甚麼意義？

受社媒煽動 被拘暴徒平均僅17歲

我們若說暴徒爭取或保護少數族裔的尊嚴與利益，也說不過去。他們對自己居住的社區也大肆破壞，照片所見，滿目蒼夷，誰人會得益？難怪死者的祖母也在大聲疾呼，暴徒行徑並不代表死者，要他們快點收手！

此事既無明顯的經濟誘因，法國的主流輿論甚至是死者家人，也不認同暴徒是主持正義，那麼它為何發生？我們當然可以陳腔濫調地說「冰凍三尺，非一日之寒」，找出多個理由作解釋，但據不少報道看來，此事顯然有人通過網上的社交媒體煽動，連法國總統馬克龍也要求社交媒體幫忙，找出誰是幕後黑手。

縱觀暴亂中被拘捕的暴徒，平均年齡只有17歲，年輕的還只是12歲，正如法國的一些報道指出，背後的人把不易定罪的小孩推到前綫衝鋒，自己卻躲在後面，已成同類暴亂的常態。此種情境，飽歷黑暴之災的港人當然會有「似曾相識」的感覺，但這顯然是不道德的！

若要猜測誰是幕後黑手，有兩種勢力恐怕是最為可疑了。一是馬克龍的政敵，法國愈亂，他們下屆選舉勝出的機會便愈大；二是美方勢力，馬克龍主張歐洲要獨立於美國的指揮，這便犯了美國大忌，找個機會，整整馬克龍，可起殺雞儆猴的作用，或順勢要他下台，豈不妙哉？反正顏色革命早已是美國的核心技能矣。

法國這次暴亂，處處都顯露出與香港黑暴有共通之處。把街上磚頭挖出作武器，法國人大驚失色，香港則熟口熟面；到處縱火、無差別破壞，不正是香港暴徒攬炒策略的翻版嗎？

無批判港黑暴 外媒雙重標準

西方主流媒體的表現，又再次使人失望。見到法國今次近乎無理性的破壞，他們不少也懂得持批判態度，但他們有為扭曲香港黑暴的報道感到慚愧而道歉嗎？香港黑暴肆意破壞社區的程度更嚴重、時間更長，既然法國人民也對今次暴亂大為不滿，西方主流傳媒願意放棄雙重標準，也去反映港人對黑暴的深惡痛絕嗎？

此次事件蔓延速度極快，有如美國黑人佛洛伊德事件般，影響也是迅速傳播全國，反映在互聯網世界，社會事件隨時會失控，那些幕後黑手要小心了。

7年多前我曾撰文，提到暴徒以面罩蒙面才敢犯案，今次法國的暴徒也是蒙頭蔽面的。蒙面的原因，當然與隱藏身份、逃避罪責有關，但其真正的含義卻不止於此，當時我引用美國作家Sandra Newman對面具及面罩的精神病學分析文章，原來戴上面具或面罩，可使人更會有無政府主義的傾向，又會使自己產生脫胎換骨、變身為超級英雄的幻覺，一旦他們的面罩被除掉、被強光照射，便會打回原形、驚慌失措。

網上匿名發言 如同戴面罩

我們可把此等精神病學的發現推而廣之，以解釋為何在社交媒體普及後，極端主義行徑洶湧而出。在互聯網世界中，匿名發表言論等於戴上了面罩後行動，說了甚麼事也可無人追究，吹牛吹上天可滿足自己的虛榮心；在社交媒體亂發仇恨言論又不被追究，可成毒癮。要減少極端主義的影響，不但不能將社交媒體作為法外之地，而且要確立身份辨別系統，使用者不能像戴了面具之人胡言亂語。

▲ 法國一名17歲無牌駕駛非裔少年，因拒停車受查而被警方開槍射死，事件引發法國多地抗議及暴動。（法新社資料圖片）