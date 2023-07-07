外圍續疲弱 港樓斷崖下跌風險增

美國聯儲局主席鮑威爾早前表示，繼上月根據過去3個月通脹緩和而暫停加息後，在接下來本月和9月的議息會議中，仍有可能再度連續兩次加息，警告市場不要以為美國的通脹問題已解決而掉以輕心。警告再次引起市場憂慮，特別是自疫情中期以來持續弱勢的港股，各大行隨即下調今年恒生指數高位的預測。

美加息與遏通脹 因果關係成疑

值得注意的是，美國這些年來「減息」和「通脹」兩者的因果關係，未必有學者想像般強。例如今次美國通脹的近因，其實是拜登政府大幅度增加政府開支，以及製造中產就業的「重建美好計劃」（Build Back Better Plan），前後已把數以萬億計的美元投入勞動市場，包括修橋補路、增加幼兒託管和老人服務等專業和輔助專業職位，繼而增加了民眾在需求側增加消費，再適逢供應鏈受阻，結果引發急劇通脹。

今次通脹的主要面是現金消費，而非資本投資，今日的美國人是因為收入增加，有多餘現金，所以才增加消費，美聯儲倒過來增加借錢的成本，其實是有點沒頭沒腦：引致通脹問題的美國消費者，增加消費的原因就是因為不缺錢，借錢成本增加與其何干？若說要加息令大眾減少消費增加儲蓄，就算是定期存款也是本大利息少，而且大家都知道美國政府是全球第一大「債仔」，大概不會讓高息環境長期持續，打工仔不可能長期靠食息「上岸」，所以加息效果很有限。

反而是「黑天鵝」事件引起市場恐慌，令群眾減少消費的效果比較強，例如3月時美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）和第一共和銀行（First Republic Bank）先後「爆煲」，打工仔生怕畢生積蓄瞬間灰飛湮滅，曾一度減慢消費增長速度。

但弔詭的是，中央銀行的另一項主要工作，或說是比制定息率更基本、更原則性的工作，就是維持銀行制度穩定，所以經一輪快速的補救操作後，市場信心便回復過來，無法達致針對消費者市場，以情緒恐慌導致減少消費，繼而遏抑通脹的效果。

總括而言，就是央行在「控通脹」上，根本是「左手打右手」，同時又因工作繁重，無暇檢討這些問題重新上路。

港樓交投淡 損害「第三價值」

隨着利率持續高企，近期香港樓市交投淡靜，早前更一度出現全港一手樓接近「零成交」的惡劣情況，財政司司長陳茂波早前提出，正研究對樓宇按揭作微調，幫助市民換樓，希望以促進換樓客加快成交，增加本港私樓市場的整體成交量。

在市民眼中，成交「量」可能不太重要，但這其實是港樓的「第三價值」，即資產可簡易快捷買賣的流通性，本身都值錢，正如上市公司的股份會比不上市公司的股份市值較高，也是同樣道理。港樓近年成交的疏落，其實正在令本港私樓作為可簡易買賣資產的「第三價值」一直放血未止。

倘蝕讓續現 恐「人踩人」搶賣樓

而微觀上，各區地產代理亦愈來愈多見到有業主開出低於本身買入價的「蝕讓價」求售。別以為這只是短期波動，蝕讓開價本身已是一個非常重要的心理關口，因為對於業主而言，這表示本港房屋已不再被視為有投資價值的資產，特別是本港好一部分的私樓已經供滿，蝕讓盤的湧現可被理解為業主已「認輸」，決定退出香港市場套現，意味如市場在可見將來出現若干恐慌，即可觸發這些賣家「人踩人」搶賣樓，令樓價斷崖式下跌；特別是在現時高息環境下，業主更有可能選擇套現存入銀行收息，之後才再作打算。

內地客大幅蝕讓又是另一個多被討論的話題，可是觀點與港人大有不同，須看清文化差異。例如上月九龍塘樓盤賢文禮士一個3房單位，據報內地業主6年前以4,953.67萬元買入，日前蝕約1,458萬元成功賣出，但買得起這個價位的內地人，並非普通打工仔，而觀乎過去6年各項投資選項中，其實港樓已算是「輸得少」，若業主當時投資開廠或做其他生意，今日想要退出時能否在境外拿回一半現金價值也成謎，所以對本地保守的小業主來說或是「勁蝕」，但對原業主而言，這或已是過去6年最好的投資決定。重點是，若市況繼續轉差，他們要「壯士斷臂」殺價，可以殺得很快、很狠，所以「開關」後下半年港樓斷崖下跌的風險，其實仍在持續增加。

▲ 隨着利率持續高企，近期香港樓市交投淡靜，財政司司長陳茂波早前提出，正研究對樓宇按揭作微調，幫助市民換樓。（資料圖片）