AI元年半年結 α世代做好準備

過去20年，有幾次重大科技發明，重新塑造了人類的生活模式，例如Google的搜索引擎，簡化獲取知識途徑；觸控式技術和智能手機的出現，改變人類與信息互動方式，這些創新技術，短時間內便改變了我們的生活習慣

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