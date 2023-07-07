AI元年半年結 α世代做好準備 行政人員版 2023/07/07 分享： 分享： 過去20年，有幾次重大科技發明，重新塑造了人類的生活模式，例如Google的搜索引擎，簡化獲取知識途徑；觸控式技術和智能手機的出現，改變人類與信息互動方式，這些創新技術，短時間內便改變了我們的生活習慣 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 元宇宙教育應用增 加強互動啟發創意 2023/06/30 元宇宙教育應用增 加強互動啟發創意 從蘋果推銷產品 透視高手說故事法則 2023/06/23 從蘋果推銷產品 透視高手說故事法則 港產「保安雲」系統 提升值勤人員安全效率 2023/06/16 港產「保安雲」系統 提升值勤人員安全效率 教育者應對AI時代 可借鏡策展人模式 2023/06/09 教育者應對AI時代 可借鏡策展人模式 報讀AI免費課程 及早增值是上策 2023/06/02 報讀AI免費課程 及早增值是上策 商業 人工智能 智能手機 Google 科技行業 創新科技及應用 社會民生