荷蘭提升學生專注力 明年起禁教室用手機

智能手機是日常生活的常用工具，惟荷蘭政府日前宣布，將於明年1月1日起在當地學校教室禁止使用手機、平板電腦和智能手錶，以減少學生上課分心，提升他們的專注力。

荷蘭政府又表示，只有特殊情況下，例如學習數碼技

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