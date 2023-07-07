荷蘭提升學生專注力 明年起禁教室用手機 行政人員版 2023/07/07 分享： 分享： 智能手機是日常生活的常用工具，惟荷蘭政府日前宣布，將於明年1月1日起在當地學校教室禁止使用手機、平板電腦和智能手錶，以減少學生上課分心，提升他們的專注力。 荷蘭政府又表示，只有特殊情況下，例如學習數碼技 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 全球首款AI研發飲品 包辦生產配方安全檢測 今日 全球首款AI研發飲品 包辦生產配方安全檢測 Google更新私隱政策 允公共數據作訓練AI 2023/07/06 Google更新私隱政策 允公共數據作訓練AI 美初創研飛行汽車 Model A首准合法飛行 2023/07/05 美初創研飛行汽車 Model A首准合法飛行 微軟Edge內置VPN 每月免費流量增至5GB 2023/07/05 微軟Edge內置VPN 每月免費流量增至5GB Twitter限用戶閱帖量 對手Tumblr趁機吸客 2023/07/04 Twitter限用戶閱帖量 對手Tumblr趁機吸客 學校 智能手機 荷蘭 殘疾 智能手錶 科技硬件