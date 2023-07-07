全球首款AI研發飲品 包辦生產配方安全檢測 行政人員版 2023/07/07 分享： 分享： 人工智能（AI）在研發產品方面，能協助快速處理大量數據。匈牙利能量飲品廠商HELL ENERGY推出全球首款由AI研發的飲品，且整個生產流程，包括配方評估、包裝設計、安全檢測等環節，皆由AI包辦。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 荷蘭提升學生專注力 明年起禁教室用手機 今日 荷蘭提升學生專注力 明年起禁教室用手機 Google更新私隱政策 允公共數據作訓練AI 2023/07/06 Google更新私隱政策 允公共數據作訓練AI 美初創研飛行汽車 Model A首准合法飛行 2023/07/05 美初創研飛行汽車 Model A首准合法飛行 微軟Edge內置VPN 每月免費流量增至5GB 2023/07/05 微軟Edge內置VPN 每月免費流量增至5GB Twitter限用戶閱帖量 對手Tumblr趁機吸客 2023/07/04 Twitter限用戶閱帖量 對手Tumblr趁機吸客 人工智能 科技行業 創新科技及應用 科研 商業 飲品 產品 設計 匈牙利