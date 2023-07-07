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全球首款AI研發飲品 包辦生產配方安全檢測

行政人員版 2023/07/07

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人工智能（AI）在研發產品方面，能協助快速處理大量數據。匈牙利能量飲品廠商HELL ENERGY推出全球首款由AI研發的飲品，且整個生產流程，包括配方評估、包裝設計、安全檢測等環節，皆由AI包辦。

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欄名 : 科技新知

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