東薈城名店倉AI元宇宙體驗 設5夢幻主題打卡區 6米高Hello Kitty坐鎮

東薈城名店倉破天荒與AI元宇宙MetaGaia聯乘，喺7月14日至8月31日打造「夏日探索—Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia」主題活動，令粉絲猶如置身Hello Kitty元宇宙世界，嚟一次奇幻又驚喜嘅嶄新體驗。黛安聽公關姊妹講，各位歷險家可透過MetaGaia應用程式穿梭於虛擬與現實中，大玩AR實境擴增裝置遊戲，發掘隱藏驚喜，仲可以喺場內多個角落掃描二維碼大玩遊戲尋寶石，而唔同造型嘅Hello Kitty更會現身，同大家齊齊挑戰唔同任務贏小禮品。場內特設5個夢幻主題打卡區，包括6米高巨型「Hello Kitty女皇」充氣裝置；位於2樓中庭廣場嘅6米高「幻彩城堡」，喺指定時間更有夢幻音樂滙演；「Hello Kitty女皇」仲會喺指定日子舉行「女皇見面會」㖭。

此外，7月24日至8月23日，CLUB CG會員於場內指定商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領Hello Kitty禮品及高達$150指定商戶無消費門檻電子現金券；如果用銀聯支付更可享賞上加賞，最高可獲額外$300無消費門檻電子現金券㗎。

本文轉載自《晴報》

▲ 6米高巨型「Hello Kitty女皇」充氣裝置於4樓平台廣場登場

▲ 消費換領禮品及無消費門檻之電子現金券