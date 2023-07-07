  • 29°C
香港時間 : 2023707日 (週五) 05:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

東薈城名店倉AI元宇宙體驗 設5夢幻主題打卡區 6米高Hello Kitty坐鎮

行政人員版 04:00 2023/07/07

分享：

分享：

東薈城名店倉破天荒與AI元宇宙MetaGaia聯乘，喺7月14日至8月31日打造「夏日探索—Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia」主題活動，令粉絲猶如置身Hello Kitty元宇宙世界，嚟一次奇幻又驚喜嘅嶄新體驗。黛安聽公關姊妹講，各位歷險家可透過MetaGaia應用程式穿梭於虛擬與現實中，大玩AR實境擴增裝置遊戲，發掘隱藏驚喜，仲可以喺場內多個角落掃描二維碼大玩遊戲尋寶石，而唔同造型嘅Hello Kitty更會現身，同大家齊齊挑戰唔同任務贏小禮品。場內特設5個夢幻主題打卡區，包括6米高巨型「Hello Kitty女皇」充氣裝置；位於2樓中庭廣場嘅6米高「幻彩城堡」，喺指定時間更有夢幻音樂滙演；「Hello Kitty女皇」仲會喺指定日子舉行「女皇見面會」㖭。

此外，7月24日至8月23日，CLUB CG會員於場內指定商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領Hello Kitty禮品及高達$150指定商戶無消費門檻電子現金券；如果用銀聯支付更可享賞上加賞，最高可獲額外$300無消費門檻電子現金券㗎。

本文轉載自《晴報

6米高巨型「Hello Kitty女皇」充氣裝置於4樓平台廣場登場

消費換領禮品及無消費門檻之電子現金券

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 卡樂B「松露味薯片」 唇齒留香食唔停口
今日
卡樂B「松露味薯片」 唇齒留香食唔停口
八卦名利場 - 奧海城「NBA SUMMER BASE」體驗館 設4大打卡位+手機App製個人化電子球衣
今日
奧海城「NBA SUMMER BASE」體驗館 設4大打卡位+手機App製個人化電子球衣
八卦名利場 - 港鐵珍藏版大富翁+大富翁盲盒車票套裝 暑假合家歡遊戲
今日
港鐵珍藏版大富翁+大富翁盲盒車票套裝 暑假合家歡遊戲
八卦名利場 - 7仔首聯乘老字號鑽石酒家 推懷舊小食點心
2023/07/06
7仔首聯乘老字號鑽石酒家 推懷舊小食點心
八卦名利場 - 麥當勞App限時優惠 $20歎2件麥炸雞
2023/07/06
麥當勞App限時優惠 $20歎2件麥炸雞
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？