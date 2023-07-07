  • 29°C
香港時間 : 2023707日 (週五) 05:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

奧海城「NBA SUMMER BASE」體驗館 設4大打卡位+手機App製個人化電子球衣

行政人員版 04:00 2023/07/07

分享：

分享：

鍾意NBA嘅朋友留意喇！黛安打聽到，NBA香港與奧海城將於7月17日至8月31日推出「NBA SUMMER BASE」嘅NBA主題活動，大人同小朋友、各位球迷都可以喺奧海城二期地下中庭感受到逼真嘅NBA球員體驗。

S+REWARDS會員可透過手機App製作個人化電子球衣，另外憑8點數換領NBA SUMMER BASE通行證；完成4個指定體驗，以及喺奧海城商戶以單一電子貨幣消費滿$400或以上，並成功登記點數，即可獲得電子籃球印章。只要集齊指定數量印章，即可以換領NBA精美紀念品，例如磁石貼、襟章、記事簿、Keyboard鍵盤貼紙、文件夾等或S現金券。

另外，場內亦有4大打卡位唔可以錯過，包括集合咗30隊NBA球隊標誌打卡牆、Wilson威爾勝NBA籃球牆、「Last Shot」最後一秒入球攝影區及NBA特設布景。7月21日至8月27日逢星期五至日，場內亦設有NBA夾籃球機，S+REWARDS會員憑3點數即可參與遊戲1次，如果夾到指定顏色籃球，更可額外獲NBA標準籃球1個！

本文轉載自《晴報

NBA Draft選秀大會

NBA Draft選秀大會

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 卡樂B「松露味薯片」 唇齒留香食唔停口
今日
卡樂B「松露味薯片」 唇齒留香食唔停口
八卦名利場 - 港鐵珍藏版大富翁+大富翁盲盒車票套裝 暑假合家歡遊戲
今日
港鐵珍藏版大富翁+大富翁盲盒車票套裝 暑假合家歡遊戲
八卦名利場 - 東薈城名店倉AI元宇宙體驗 設5夢幻主題打卡區 6米高Hello Kitty坐鎮
今日
東薈城名店倉AI元宇宙體驗 設5夢幻主題打卡區 6米高Hello Kitty坐鎮
八卦名利場 - 7仔首聯乘老字號鑽石酒家 推懷舊小食點心
2023/07/06
7仔首聯乘老字號鑽石酒家 推懷舊小食點心
八卦名利場 - 麥當勞App限時優惠 $20歎2件麥炸雞
2023/07/06
麥當勞App限時優惠 $20歎2件麥炸雞
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？