奧海城「NBA SUMMER BASE」體驗館 設4大打卡位+手機App製個人化電子球衣

鍾意NBA嘅朋友留意喇！黛安打聽到，NBA香港與奧海城將於7月17日至8月31日推出「NBA SUMMER BASE」嘅NBA主題活動，大人同小朋友、各位球迷都可以喺奧海城二期地下中庭感受到逼真嘅NBA球員體驗。

S+REWARDS會員可透過手機App製作個人化電子球衣，另外憑8點數換領NBA SUMMER BASE通行證；完成4個指定體驗，以及喺奧海城商戶以單一電子貨幣消費滿$400或以上，並成功登記點數，即可獲得電子籃球印章。只要集齊指定數量印章，即可以換領NBA精美紀念品，例如磁石貼、襟章、記事簿、Keyboard鍵盤貼紙、文件夾等或S現金券。

另外，場內亦有4大打卡位唔可以錯過，包括集合咗30隊NBA球隊標誌打卡牆、Wilson威爾勝NBA籃球牆、「Last Shot」最後一秒入球攝影區及NBA特設布景。7月21日至8月27日逢星期五至日，場內亦設有NBA夾籃球機，S+REWARDS會員憑3點數即可參與遊戲1次，如果夾到指定顏色籃球，更可額外獲NBA標準籃球1個！

本文轉載自《晴報》

▲ NBA Draft選秀大會

▲ NBA Draft選秀大會