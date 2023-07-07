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做大股東有效落實理念

行政人員版 04:00 2023/07/07

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上周談到，我們在投資時，堅持由集團控股公司或我們的子公司做大股東，以減低股東不和的誘因。我作為不貪心和不霸道的大股東，有一定的穩定作用，我的管理角色也能在合夥人之間出現摩擦時，有效協調大家。因此，我們集團的子公司暫時仍沒有因為股東之間的衝突，而令公司無法經營下去。

除了減低股東不和的誘因，我堅持做大股東的原因，是讓我們的理念、文化和價值觀，在子公司中有效落實。作為大股東，我有最終的決策權，但我很少行使這個權力，因為我相信應該讓最接近問題核心的人做決定，而合夥人作為該公司的負責人，理論上掌握的資訊比我多，讓他們做決定應該更恰當。

惟有關集團理念、文化和價值觀的事情，我便會行使我作為大股東的權力。例如，我們最重要的使命是跟員工共享成果，當合夥人違背我們的價值觀，想方設法自肥的時候，我便不能不發聲。幸好我們的合夥人都是受我們的理念呼召，暫時不太需要我行使這個權力。

我雖然堅持做大股東，但由於我放任公司開枝散葉，繁衍下一代，集團已經發展到第四代的公司了，我作為控股公司的大股東，在這些公司的股份佔比已經微不足道，但由於股東數量眾多，也正好實踐我們共享成果的理念。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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