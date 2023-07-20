澳門推出人才引進制度  納人才助力經濟多元發展

位處香港對岸的澳門，近年亦積極推動產業多元化，擺脫以往過份依賴博彩業的經濟結構。為此，澳門特區政府積極支持和發展不同產業，亦致力鼓勵各地人才往澳門發展，為澳門貢獻寶貴技術和經驗，壯大澳門各行各業。兩名香港人數年前分別前往澳門開拓事業空間，如今成為了業內的頂尖人物，他們同時認為澳門擁有龐大的發展潛力，適合有志闖一番事業的年輕人甚至專業人士一展抱負。

為澳門的生物醫學研究奠基



澳門大學健康科學學院副教授郭珩輝是該校健康科學學院的其中一位開山祖師，他回想起當年毅然往澳門發展是個偶然。

「我生於香港，在英國取得博士學位後，繼續留在英國做研究工作。偶然一次得悉澳大打算成立健康科學學院，我認為是個不俗的發展機會，所以便決定前往澳門發展，而當時（是為2013/2014年）澳門還未成立人才發展委員會。」他說：「澳大的健康科學學院位於珠海橫琴東部海傍（由澳門管轄）的新校舍，面積寬敞，設施也非常新穎，非常適合科研工作。」

▲ 郭珩輝認為，人才發展委員會能夠以第一身角度考慮人才需要，有助日後吸引更多精英往澳門發展。

他坦言當年協助建立健康科學學院時，生物醫學等高端科研對澳門來說仍算是比較新的事物，如今澳門的科研迅速，進步速度很快，包括澳大在內的各大院校開始累積研究成果並發表論文，部份論文更錄得不俗的影響因數（Impact Factor）。

郭珩輝認為，澳門特區政府銳意投入資源支援科研發展，加上政策定位清晰，他相信科研人才在澳門將有不錯的發展空間。

他解釋：「除了政府提供充足的研究資金，澳門近年也陸續開設國際學校，這一點對於吸引外來人才是非常重要，原因是很多有成就的人才本身已經有配偶甚至家室，離開原居地向外闖的時候，也要考慮家庭需要。我的太太也是香港人，當年也跟隨我從英國前來澳門定居。」

他認同澳門特區政府在成立人才發展委員會時，也分別委任了多名熟悉相關行業的專業人士加入，使委員會制定政策時，能夠以第一身角度考慮人才需要，有助日後吸引更多精英往澳門發展。

捕捉大灣區金融產業機遇

澳門本地銀行財富管理業務主管，兼任分行行長陳卓華，在2015年獲得另一間母公司為港資的銀行邀請加盟，他考慮了港澳兩地金融市場的發展機會，認為時機成熟，便欣然到澳門發展。他坦言，早在2013年透過朋友介紹，參加了澳門銀行業界舉辦的活動，得悉澳門市民對證券投資抱有濃厚興趣，但往往缺乏相關知識和經驗，使他了解到金融業市場在澳門有龐大發展空間。

▲ 陳卓華認為，世界各地金融人才可藉澳門為母港，把握琴澳深合區的發展機遇，開拓粵西地區以至葡語系國家的發展潛力。

「澳門的金融業正在有序地擴張，每年均有新的銀行、保險公司及其他金融機構落戶，當中不乏大型投行、國企和上市公司，它們逐步助澳門打穩金融業的基礎，金融業對前中後台專業人才的需求也越來越大。」他說：「澳門金融業以銀行為主體，輔以保險業，其他金融機構及服務尚在發展階段，例如澳門有10數間銀行，另有2間券商提供證券買賣服務；有別於香港已有8間虛擬銀行，澳門目前暫時只有1間虛擬銀行，其他均為擁有實體分行的傳統銀行。澳門金融機構的工作環境與香港類近，除本地人外，也有來自內地、香港及葡萄牙等地，均擁有多元的企業文化，包容性很強。」

陳卓華指出，由於內地及澳門特區政府同時實施「大灣區發展綱要」、「橫琴金融30條」、「現代金融」及「私募基金管理辦法」等政策，世界各地的金融人才可以藉澳門為母港，把握琴澳深合區的發展機遇，開拓粵西地區以至葡語系國家的發展潛力。

由於澳門不斷有金融機構落戶，但同時仍缺乏各種專門的金融專才，陳卓華坦言，金融人才在薪酬及職位方面的議價能力擁有優勢，且在澳門社會的地位也較高。他又稱，澳門商業區鄰近民生區，上班和下班之間可實現30分鐘生活圈，有助節省大量的通勤時間和成本，提升了生活質素。他透露，在過去8年，從家中只需步行5至10分鐘便可上班，對於一般追求「工作與生活平衡」（Work Life Balance）的金融專才來說非常吸引。

廣納更多精英貢獻澳門 若符合條件可享永久居留身份及稅務優惠

郭珩輝和陳卓華均是往澳門發展新事業的先驅，而澳門特區政府為了吸引更多精英人才到澳門發展，特別制定了《人才引進制度法律》法案，早前經立法會完成細則性討論及表決通過，該法案由今年7月1日生效。根據《人才引進制度法律》，符合資格的澳門非本地人才可透過「人才引進計劃」申請來澳成為按定義的高端人才、優秀人才或高級專業人才，一旦申請資格獲當局批核，有關人才可獲發與澳門非永久性居民身份一致的居留許可年期，並憑此累積申請永久居留年期，此外可享有多項稅務優惠措施。政府期望有關政策能發揮人才的引領帶動作用，加強澳門的競爭力和知名度，從而推動經濟多元化發展，配合內地「十四五」規劃及橫琴粵澳經濟合作的發展方向。

為配合政策實施，澳門特區政府另外設立了人才引進評審委員會，配合現有的人才發展委員會和治安警察局，共同執行整個人才引進計劃。此外，《人才引進制度法律》將會最終取代現時由貿易促進投資局負責的《投資者、管理人員及具特別資格技術人員臨時居留制度》，而該制度仍會沿用原有規定審批現時申請人，即舊人採取舊制。

《人才引進制度法律》容許優秀人才及高端人才一旦獲批申請，毋須於通常澳門居住，且不影響續期申請，但有關條件不適用於高級專業人才計劃申請人。3個計劃的申請人均可在提交申請時，同時為配偶（根據澳門法律符合事實婚姻關係的人）及其未滿18歲的子女（或收養者）申請居留許可，獲引進的人才及其家團成員，將享有與澳門居民相同權利及社會福利，包括低稅制、15年免費教育、醫療和社會保障等。合資格申請人一旦申請獲批，可透過自然人或所屬公司（直接擁有超過50%資本）法人的名義，享有單項或多項稅務優惠。

▲ 《人才引進制度法律》能發揮人才的引領帶動作用，加強澳門的競爭力和知名度，從而推動經濟多元化發展。

「人才引進計劃」實行全程電子方式，申請、查詢及結果公佈都在專屬的電子平台上處理。有意參加人才引進計劃的人士，須在指定的時間內，以中文、葡文或英文提交申請及申請所需的聲明。

人才引進制度詳情：https://www.cdqq.gov.mo/zh-hant/talent-recruitment-system/

（特約）