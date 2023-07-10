大華銀行　業務遍及東盟　助客戶拓展商機

▲ 大華銀行香港分行機構銀行業務主管吳滿輝從香港經濟日報總經理兼社長陳麗珠手中接過獎項。

香港經濟日報企業大獎2023：傑出外國直接投資諮詢銀行服務

在全球化和快速城鎮化的趨勢下，很多企業也有意擴展業務以捕捉跨境商機，其中不少企業青睞東盟地區的發展潛力。大華銀行早在2011年開始，便成立大華銀行外國直接投資諮詢部，積極透過內部培訓建立專業的團隊，並與合作夥伴生態系統緊密聯繫，務求將客戶與東盟、大中華地區和世界其他地區連接起來。截至現時為止，所支持的企業投資規模預計已超410億新加坡元（約2,380億港元），並創造了176,000個就業機會，主要在東南亞和大中華地區。大華銀行憑此佳績在香港經濟日報企業大獎2023中獲得「傑出外國直接投資諮詢銀行服務」獎項。

大華銀行香港分行機構銀行業務主管吳滿輝表示：「大華銀行非常榮幸能夠獲得大會頒發『傑出外國直接投資諮詢銀行服務』獎項。這是對本行在外國直接投資專業諮詢服務的高度肯定，同時印證我們團隊多年來努力不懈的成果。大華銀行自2011年成立外國直接投資諮詢部以來，一直協助企業客戶把握大中華區與東盟之間的發展機遇，拓展跨境業務，成為客戶最值得信賴的合作夥伴。」



特設中國服務團隊 提供投資東盟支援



大華銀行1935年在新加坡開業，近90年來一直在亞洲區內深耕，現已發展成為亞洲領先的銀行之一，在19個國家和地區擁有約500間分行及辦事處。該行是新加坡第一家設立外國直接投資諮詢部門的銀行。大華銀行在2011年開始，於亞洲設立了10個外國直接投資中心，當中包括中國內地、香港、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、越南、緬甸、印度和日本。在新加坡、馬來西亞、泰國、印尼和越南，更有專門的中國服務台團隊，為有意投資東盟的中國投資者提供更好的服務。

大華銀行擁有龐大且穩定的東盟業務網絡優勢，總行位於新加坡，並在中國、印度尼西亞、馬來西亞、泰國和越南開設子公司。在東盟地區更有多間分行及辦事處，讓大華銀行可以全方位協助區內不同類型的企業提供連繫和可持續的業務。

在合作夥伴生態圈方面，該行與亞洲區內的政府機構、貿易商會和專業服務機構緊密合作，為客戶就法律、稅務和監管等範疇提供相關建議，減低跨境擴充業務所帶來的障礙和風險，提供進入巿場的技術支援。



擔當客戶「盲公竹」 對準東盟市場



據聯合國貿發議會《2022年東盟投資報告》顯示，東盟外國直接投資流入較10年前（2011年）增長了52%，達到1,740億美元，反映了東盟的增長韌性和吸引力。吳滿輝表示：「東南亞地區是一個人口眾多、經濟活力強勁的區域。整個東南亞地區經濟增長迅速，很多國家正在進行產業轉型和升級，這為投資者提供了業務擴展的機會。東南亞地區的龐大人口和日趨強大的消費市場，均是吸引外國直接投資的重要因素。」

與此同時，大華銀行亦留意到愈來愈多客戶借力《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），整合RCEP區域內、特別是東盟地區的優勢資源，建立區域產業鏈。「這一過程中我們也看到企業會採取1+N的策略。一方面緊抓國內市場，進行技術升級、穩定產業鏈；另一方面積極拓展海外市場，實現海外產業鏈的近地化，降低運營成本。」

然而東盟十國擁有多元化的社會和經濟結構，涵蓋多種語言、文化和營商環境，各地的法規、會計方式都有差異，企業要進入東盟市場並不容易。大華銀行正好發揮「盲公竹」作用，為企業提供業務擴展所需的巿場進入支援，以及全面的金融解決方案，協助客戶解決不同煩惱。

▲ 大華銀行外國直接投資諮詢部團隊代表在頒獎禮上合照。

為客戶拓展亞洲業務 共建綠色未來



香港是國際金融中心，位處大灣區有利位置，吳滿輝認為這有助大華銀行為大灣區企業投資東盟市場提供全方位的跨境金融服務。「大華銀行在在香港營運了近60年，在中國內地經營了近40年，在大中華設有專屬的大灣區團隊，在深圳、廣州、中山和香港，均設有分行和辦事處，部分城市更設外國直接投資諮詢中心，有專責的團隊及服務配套協助企業客戶了解東盟市場，我們為客戶提供一站式服務。除了全面的融資方案外，大華銀行亦與政府機構、貿易協會和專業服務機構緊密合作，為客戶的業務打造全方位度身定造的方案，滿足客戶需要。」

吳滿輝續指，大華銀行目前在亞洲主要市場擁有10個外國直接投資諮詢中心，每個諮詢中心都擁有專業的本地顧問團隊，為計劃在亞洲拓展業務的客戶提供一站式服務，連繫合作夥伴生態圈的不同機構，為客戶就法律、稅務和監管等範疇提供相關建議，亦特別提供目標市場的深度分析和市場洞見，幫助客戶發掘投資和增長潛力。

展望未來，大華銀行外國直接投資諮詢部會繼續發揮其優勢、龐大的網絡和豐富的本地知識，擔當客戶最值得信賴的合作夥伴，透過外國直接投資諮詢服務把大中華區和東盟的客戶連繫起來。而隨着全球各國推動減少碳排放，大華銀行會繼續深化六大核心產業（包括電力、汽車、石油及天然氣、房地產、建築、鋼鐵業務）的碳減排工作，同時推出多元化的可持續金融投資組合，滿足市場需求，與客戶攜手共建綠色未來。

香港經濟日報企業大獎2023網站：bit.ly/HKET_Excellence_Awards



（特約）