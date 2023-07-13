吉隆坡金融核心區Eaton Residences 現樓豪宅首期僅約12萬馬幣起

馬來西亞2022年經濟增長按年升8.7%，創出22年以來最大升幅，持續增長的人均國內生產總值，多元化的新興工業發展，獲得眾多國際評級機構的青睞，吸引了眾多跨國企業進駐，同時首都吉隆坡亦成為港人海外置業及投資熱點之一。

地理位置優越 核心金三角區

吉隆坡核心地標式現樓項目Eaton Residences坐擁吉隆玻絕佳地段位置，坐擁城中城公園及繁華的雙子塔景觀，形成集商業，休閒，娛樂，教育，生活與一體的金三角區（國油雙子塔、吉隆坡塔及TRX）。項目與新建成的康萊地鐵站（Conlay MRT Station）僅約2分鐘步程，可以輕鬆來回各個地區，包括吉隆坡城中城購物中心站（Persiaran KLCC MRT Station）和一站可到敦拉薩交易所站（Tun Razak Exchange MRT Station）等。

▲ 項目坐擁城中城公園及繁華的雙子塔景觀，形成集商業，休閒，娛樂，教育，生活與一體的金三角區。

租賃市場熾熱 完善社區配套

項目附近有多間大使館，包括日本大使館、新加坡高級專員公署及英國高級專員公署等，大使館職員都會選擇租住距離近又配套齊全的單位。另外，從項目車程約8分鐘即到吉隆坡新商業區──敦拉薩國際貿易中心（TRX），多間知名企業已進駐該區，如滙豐銀行、保誠保險及國際承包商（China Communications and Construction Group）等，租賃市場持續熾熱，相信日後升值空間會更大。

▲ 項目鄰近多間大使館及商業區，吸引不少優質租客。

項目擁完善社區配套，車程約10分鐘可到8間購物中心，包括帕威年商場（Pavilion Kuala Lumpur）、陽光商場（Suria KLCC）和樂天商場（Lot 10）等，能夠滿足您生活所需。項目亦毗鄰先進的醫療中心，步行約2分鐘即到太子閣醫療中心（Prince Court Medical Center）、約11分鐘到碧微麗醫療中心（Beverly Wilshire Medical Center）。

國際學校網絡 酒店會所設備

完善生活配套之外，頂尖國際學校也近在咫尺，步行約8分鐘到伊頓國際學校（EtonHouse Malaysia）、車程約8分鐘到賽夫國際學校（Sayfol International School）及約11分鐘到吉隆坡國際學校（International School of Kuala Lumpur）等。

Eaton Residences由新加坡上市房地產發展商GSH Corporation Limited精心打造。項目樓高52層，提供632個1至4房單位，實用面積由775至2,960平方呎不等。項目設有酒店級會所設備，為住戶打造高尚生活體驗，包括懸臂式無邊際泳池、露天多功能休閒區、空中花園、健身室及兒童遊樂場等，環境優雅舒適，讓住宅可以盡享優質生活態度。

▲ 項目設有吉隆玻最大的空中無邊際泳池，讓住戶在頂層暢泳，俯瞰城中壯闊景色。

提供1至４房 展銷即場優惠

Eaton Residences的實用面積775平方呎1房單位，入場價由120餘萬馬幣起*；實用面積850平方呎1房及書房單位，售價由130餘萬馬幣起*；實用面積1,410平方呎2房及書房單位，售價由210餘萬馬幣起*；實用面積1,550平方呎3房，售價由230餘萬馬幣起*；實用面積2,831平方呎4房及工人房，售價由450餘萬馬幣起*。

▲ 項目提供1至4房單位，實用面積由775至2,960平方呎不等。

▲ Eaton Residences坐擁坐擁吉隆玻城中城公園及繁華的雙子塔景觀。

中原海外將於本周六及日舉辦展銷會，並推出展銷特別優惠，凡是即日於展銷會成功認購Eaton Residences單位，可享三日兩夜收樓行程安排**。

展銷資訊︰

日期︰2023年7月15至16日（六、日）

開放時間︰中午12時至下午6時

地點︰銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店27樓柏寧宴會廳（五）

講座時間︰下午2時30分

講座內容︰馬來西亞銀行專員為你拆解：2023最新按揭利率及方法

查詢：8300 0295

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*售價及優惠細節由發展商提供。以上資料由發展商提供。

**受條款及細則約束，本公司保留對優惠及任何爭議之最終決定權，並可更改此優惠之條款及細則而不作另行通知。此優惠之條款及細則詳列於雙方簽署之優惠合同內。物業編號：734。廣告日期：2023年7月10日。

（資料由客戶提供）