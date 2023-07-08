香港迪士尼樂園+海洋公園 兩大濕身水戰迎暑假 副刊版 2023/07/08 分享： 分享： 學生哥準備放暑假，父母們又是時候預備好精采節目帶仔女去玩！嫌外遊不划算的話，不妨留港盡情玩個夠。今個暑假，香港迪士尼樂園及海洋公園都分別有全新限定主題活動及消暑水戰，與大家迎接熱辣辣夏日。 迪士尼 全新 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 香港挪亞方舟小朋友職業體驗 飛行主題酒店客房 2023/06/28 香港挪亞方舟小朋友職業體驗 飛行主題酒店客房 全新鰂魚涌海濱社區休憩空間 設開放式草坪及工作坊場地 2023/06/27 全新鰂魚涌海濱社區休憩空間 設開放式草坪及工作坊場地 香港國際龍舟邀請賽開鑼 9大龍舟選手造型LINE FRIENDS登場 2023/06/24 香港國際龍舟邀請賽開鑼 9大龍舟選手造型LINE FRIENDS登場 新加坡小魚尾獅Merli主題遊樂場 影相呃like贏新加坡機票 2023/06/20 新加坡小魚尾獅Merli主題遊樂場 影相呃like贏新加坡機票 Klook X 愉景灣酒店 首個蠟筆小新Staycation 早鳥優惠人均低至$995起+送主題禮品 2023/06/17 Klook X 愉景灣酒店 首個蠟筆小新Staycation 早鳥優惠人均低至$995起+送主題禮品 香港 日本 酒店 美食 音樂 表演 門票 海洋公園 信用卡 玩樂