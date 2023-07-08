香港迪士尼樂園+海洋公園 兩大濕身水戰迎暑假

學生哥準備放暑假，父母們又是時候預備好精采節目帶仔女去玩！嫌外遊不划算的話，不妨留港盡情玩個夠。今個暑假，香港迪士尼樂園及海洋公園都分別有全新限定主題活動及消暑水戰，與大家迎接熱辣辣夏日。

迪士尼 全新

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