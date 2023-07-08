澳門銀河酒店夏日體驗 馬來西亞美食節再度登場 副刊版 2023/07/08 分享： 分享： 澳門銀河綜合度假城於今個夏日，特別推出天浪淘園親子活動、夏日幻彩下午茶系列、闊別3年的馬來西亞美食節，以及世界級音樂盛會等一站式夏日旅程，讓賓客度過一個樂而忘返的夏日之旅。 賓客除了可在天浪淘園大玩空中 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 大阪期間限定美術館 沉浸式觀賞《睡蓮》、《印象日出》等名作 2023/07/04 大阪期間限定美術館 沉浸式觀賞《睡蓮》、《印象日出》等名作 大阪全新官方觀光App 提供旅遊資訊及安妮亞濾鏡 2023/07/03 大阪全新官方觀光App 提供旅遊資訊及安妮亞濾鏡 西澳州旅遊局「漫遊夢土」 KKday 3折旅遊現金券 2023/07/01 西澳州旅遊局「漫遊夢土」 KKday 3折旅遊現金券 香港數碼港艾美酒店 夏日池畔派對及住宿套餐 2023/06/26 香港數碼港艾美酒店 夏日池畔派對及住宿套餐 福岡最新地標登場 麗思卡爾頓酒店及話題餐廳進駐 2023/06/21 福岡最新地標登場 麗思卡爾頓酒店及話題餐廳進駐 設計 餐廳 美食 展覽 新加坡 澳門 馬來西亞 親子活動 門票 下午茶