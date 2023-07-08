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澳門銀河酒店夏日體驗 馬來西亞美食節再度登場

副刊版 2023/07/08

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澳門銀河綜合度假城於今個夏日，特別推出天浪淘園親子活動、夏日幻彩下午茶系列、闊別3年的馬來西亞美食節，以及世界級音樂盛會等一站式夏日旅程，讓賓客度過一個樂而忘返的夏日之旅。

賓客除了可在天浪淘園大玩空中

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欄名 : 旅事通

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