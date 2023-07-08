缺乏利好消息 下半年新盤開價仍審慎 置業家居 2023/07/08 分享： 分享： 【分析】兩大鐵路概念新盤於本周接連開價，為下半年新盤戰正式掀起序幕，雖然上半年新盤成交表現理想，但普遍發展商在開價上亦存有戒心，傾向穩陣派，首張價單偏向以貼市價或低價推出，始終在息口因素困擾，以及供應 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 兩大鐵路盤滙都 海盈山 低同區一手價搶攻 今日 兩大鐵路盤滙都 海盈山 低同區一手價搶攻 滙都I 423呎2房 融入Green Metro Living概念 今日 滙都I 423呎2房 融入Green Metro Living概念 滙都全面睇 今日 滙都全面睇 海盈山4A期 3房套連儲物室 動感原野主題 今日 海盈山4A期 3房套連儲物室 動感原野主題 海盈山全面睇 今日 海盈山全面睇 你可能感興趣 兩大鐵路盤滙都 海盈山 低同區一手價搶攻 今日 01:00 兩大鐵路盤滙都 海盈山 低同區一手價搶攻 滙都I 423呎2房 融入Green Metro Living概念 今日 01:00 滙都I 423呎2房 融入Green Metro Living概念 滙都全面睇 今日 01:00 滙都全面睇 最新專欄文章 更多 兩大鐵路盤滙都 海盈山 低同區一手價搶攻 今日 兩大鐵路盤滙都 海盈山 低同區一手價搶攻 海盈山全面睇 今日 海盈山全面睇 海盈山4A期 3房套連儲物室 動感原野主題 今日 海盈山4A期 3房套連儲物室 動感原野主題 滙都全面睇 今日 滙都全面睇 滙都I 423呎2房 融入Green Metro Living概念 今日 滙都I 423呎2房 融入Green Metro Living概念 銀行 一手市場