  • 29°C
香港時間 : 2023708日 (週六) 01:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

缺乏利好消息 下半年新盤開價仍審慎

置業家居 2023/07/08

分享：

分享：

【分析】兩大鐵路概念新盤於本周接連開價，為下半年新盤戰正式掀起序幕，雖然上半年新盤成交表現理想，但普遍發展商在開價上亦存有戒心，傾向穩陣派，首張價單偏向以貼市價或低價推出，始終在息口因素困擾，以及供應

...

欄名 : 封面故事

相關文章

兩大鐵路盤滙都 海盈山 低同區一手價搶攻
今日
兩大鐵路盤滙都 海盈山 低同區一手價搶攻
滙都I 423呎2房 融入Green Metro Living概念
今日
滙都I 423呎2房 融入Green Metro Living概念
滙都全面睇
今日
滙都全面睇
海盈山4A期 3房套連儲物室 動感原野主題
今日
海盈山4A期 3房套連儲物室 動感原野主題
海盈山全面睇
今日
海盈山全面睇

你可能感興趣

兩大鐵路盤滙都 海盈山 低同區一手價搶攻
今日 01:00
兩大鐵路盤滙都 海盈山 低同區一手價搶攻
滙都I 423呎2房 融入Green Metro Living概念
今日 01:00
滙都I 423呎2房 融入Green Metro Living概念
滙都全面睇
今日 01:00
滙都全面睇

最新專欄文章 更多

兩大鐵路盤滙都 海盈山 低同區一手價搶攻
今日
兩大鐵路盤滙都 海盈山 低同區一手價搶攻
海盈山全面睇
今日
海盈山全面睇
海盈山4A期 3房套連儲物室 動感原野主題
今日
海盈山4A期 3房套連儲物室 動感原野主題
滙都全面睇
今日
滙都全面睇
滙都I 423呎2房 融入Green Metro Living概念
今日
滙都I 423呎2房 融入Green Metro Living概念
銀行 一手市場

上一篇文章

兩大鐵路盤滙都 海盈山 低同區一手價搶攻

下一篇文章

滙都I 423呎2房 融入Green Metro Living概念
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？