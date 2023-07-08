缺乏利好消息 下半年新盤開價仍審慎

【分析】兩大鐵路概念新盤於本周接連開價，為下半年新盤戰正式掀起序幕，雖然上半年新盤成交表現理想，但普遍發展商在開價上亦存有戒心，傾向穩陣派，首張價單偏向以貼市價或低價推出，始終在息口因素困擾，以及供應

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