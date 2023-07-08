滙都I 423呎2房 融入Green Metro Living概念

泛海國際旗下元朗洪水橋滙都I，早前開放連裝修示範單位，以第2座8樓A07室為藍本搭建，實用面積423平方呎，採2房間隔。以年輕家庭為背景，並將Green Metro Living的概念融入其中，讓住戶

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