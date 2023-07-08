滙都I 423呎2房 融入Green Metro Living概念 置業家居 2023/07/08 分享： 分享： 泛海國際旗下元朗洪水橋滙都I，早前開放連裝修示範單位，以第2座8樓A07室為藍本搭建，實用面積423平方呎，採2房間隔。以年輕家庭為背景，並將Green Metro Living的概念融入其中，讓住戶 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 兩大鐵路盤滙都 海盈山 低同區一手價搶攻 今日 兩大鐵路盤滙都 海盈山 低同區一手價搶攻 缺乏利好消息 下半年新盤開價仍審慎 今日 缺乏利好消息 下半年新盤開價仍審慎 滙都全面睇 今日 滙都全面睇 海盈山4A期 3房套連儲物室 動感原野主題 今日 海盈山4A期 3房套連儲物室 動感原野主題 海盈山全面睇 今日 海盈山全面睇 你可能感興趣 兩大鐵路盤滙都 海盈山 低同區一手價搶攻 今日 01:00 兩大鐵路盤滙都 海盈山 低同區一手價搶攻 缺乏利好消息 下半年新盤開價仍審慎 今日 01:00 缺乏利好消息 下半年新盤開價仍審慎 滙都全面睇 今日 01:00 滙都全面睇 最新專欄文章 更多 兩大鐵路盤滙都 海盈山 低同區一手價搶攻 今日 兩大鐵路盤滙都 海盈山 低同區一手價搶攻 海盈山全面睇 今日 海盈山全面睇 海盈山4A期 3房套連儲物室 動感原野主題 今日 海盈山4A期 3房套連儲物室 動感原野主題 滙都全面睇 今日 滙都全面睇 缺乏利好消息 下半年新盤開價仍審慎 今日 缺乏利好消息 下半年新盤開價仍審慎 一手市場